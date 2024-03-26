Енергопостачання Харкова відновлять за один-два тижні, – голова "Укренерго"

На відновлення енергопостачання Харкова після руйнівної російської ракетної атаки в ніч на 22 березня може знадобитися до двох тижнів, але точні строки наразі назвати важко.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив на пресконференції у Харкові, передає Інтерфакс-Україна.

"Усе ще важко гарантувати якісь конкретні терміни. Ми говоримо орієнтовно про період сім-десять днів, можливо, до двох тижнів, коли енергетики зможуть відновити в повному обсязі нормальне енергопостачання міста. Це, звісно, за умови, що не буде нових масштабних руйнувань", – сказав Кудрицький.

Він зауважив, що попри масштабні руйнування, енергетикам уже вдалося забезпечити енергопостачання критичної інфраструктури й подачу електроенергії за графіком побутовим споживачам.

"Наразі обмеження вводяться лише вдень, коли споживання зростає... У нас є дуже чітко опрацьований план, що ми робитимемо разом із нашими колегами з обленерго, обласною військовою адміністрацією, з мерією міста, з Держагентством з відновлення, яким чином, об'єднавши зусилля, ми цю ситуацію повернемо до певної нормальності", – розповів Кудрицький.

За його словами, розроблено "три паралельні технічні рішення", які реалізуються одночасно.

"Щоб те з них, яке спрацює швидше, могло стати тим елементом, завдяки якому ми зможемо повністю усунути обмеження щодо енергопостачання в місті", – уточнив Кудрицький.

Водночас він визнав, що для повного відновлення пошкоджених об'єктів енергетики у Харкові знадобляться місяці. Однак голова "Укренерго" пообіцяв, що всі пошкоджені внаслідок атаки РФ 22 березня по енергосистемі України електростанції, зокрема Харківська ТЕЦ-5, повернуться до роботи.

"Обов'язково будуть повернуті всі електростанції, атаковані 22 березня. Терміни їхнього повернення, зокрема, і ТЕЦ-5 у Харкові, не хочу називати, щоб не давати ворогу інформації", – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що Харківська область ще не зазнавала таких ударів, як 22 березня, але комплексні заходи щодо захисту об'єктів і підготовка до різних можливих сценаріїв в умовах війни допомогли в рази зменшити терміни відновлення електроживлення.

Як повідомлялося, внаслідок атаки російських військ на енергосистему України, яку вже назвали наймасштабнішою від початку війни, Харківська ТЕЦ-5 втратила основні потужності і зупинила роботу.

Головний виконавчий директор ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович зазначав, що для повного відновлення станції після обстрілів знадобляться роки.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що минулої пʼятниці ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося місто. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Харкові досі зберігається відчутний дефіцит електроенергії. Через це опалювальний сезон у місті завершать достроково.