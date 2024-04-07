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Новини
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Частина обраних "Оператором тилу" компаній зірвали постачання харчів для ЗСУ

армія,харчування

Частина з компаній, з якими держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало угоди на постачання продуктів для Збройних сил України після провалу тендерів на Prozorro, не виконали свої контрактні зобов’язання.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі "Державного оператора тилу" (ДОТ), передає Liga.net.

За даними держпідприємства Міноборони, станом на 5 квітня статус виконання відвантажень на військові частини від отриманих заявок за перший тиждень становить: 

  • "Буський консервний завод" – понад 90% поставлено;
  • "Юг Прод Торг" – понад 90% поставлено;
  • "Фуд Гранд" – понад 90% поставлено;
  • "Твій хліб" – 50% поставлено;
  • "Черкаський мʼясокомбінат" (ЧМК) – 25% поставлено.

У ДОТ запевнили, що області, в яких зафіксований низький рівень виконання замовлень, розподілені між іншими постачальниками. 

При цьому у Донецькій та Дніпропетровській областях ДОТ змушений був законтрактувати харчі за переговорною процедурою за вищими цінами у інших компаній.

Зокрема, у ДОТ стверджують, що компанія "Контракт Продрезерв 5" виявила готовність негайно виконати постачання, з нею вже укладено договір. Згідно з ним, ціна за комплект становить 118,02 грн.

У Харківській та Чернігівській областях – замовлення спрямовуватимуться фірмі "Фуд Гранд". Ціна за комплект – 118,38 грн та 104,94 грн відповідно.

Запорізька, Кіровоградська та Черкаська області – замовлення спрямовуватимуться фірмі "Юг Прод Торг". Ціна за комплект – 119,7 грн. 

"За прострочення зобов'язань з боку постачальників застосовуватимуться пеня та штрафи, що передбачені контрактами", – наголосили в ДОТ.

Як повідомлялося, у березні держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало прямі договори з постачальниками харчування для Збройних сил України по 13 секторам, які охоплюють всю Україну.

Як повідомили у пресслужбі держпідприємства, середня ціна комплекту харчування для одного військовослужбовця на добу в укладених угодах становить 111,49 грн, перші поставки за ними очікувалися вже з 1 квітня, проте частина постачальників є у переліку тих, що вже зірвали контракти.

Детальніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ: ДОТ законтрактувався: хто замінить глиняних і гринкевичів у постачанні харчів армії 

Хто зірвав попередні тендери Міноборони на харчування для ЗСУ?

Нагадаємо, 21 лютого держпідприємство "Державний оператор тилу" скасувало результати 11 тендерів на харчування для військовослужбовців загальною очікуваною вартістю 10,8 млрд грн через рішення суду.

За день до проведення тендерів Шостий апеляційний адмінсуд за позовом ТОВ "Трейд Граніт Інвест" визнав незаконними вимоги "Державного оператора тилу", які заважали одному з попередніх постачальників харчів для ЗСУ взяти участь у нових закупівлях. Відтак суд скасував низку вимог до учасників нових тендерів.

Втім, після оскаржень в судах та публічних медіаатак на ці аукціони так і не прийшов жоден відомий рітейлер. Участь у них взяли виключно старі постачальники чи нові компанії, які взагалі не мали жодного досвіду постачання харчування для військових, зазначало видання "Наші гроші".

Перемоги у скасованих тендерах на загальну суму 8,1 млрд грн отримали фірми "Кросс прайм" (новачок на держзакупівлях, оскаржував в суді вимоги замовника), "Атомсервіс" (з групи "Військсервіс-волонтер") та "Контракт продрезерв 5" ("Дніпропетровська група").

Водночас 6 березня постачальники повторно зірвали тендери ДОТ на харчування для військовослужбовців. Після тогго, як суд не задовольнив вимоги одного з постачальників, по 12-ти з 13-ти лотів постачальники відкликали свої пропозиції.

Автор: 

Міноборони (956) продукти (733) закупівлі (2604) ЗСУ (366) ДОТ (82)


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Я впевненый что за этот бардак виновен колективный Запад...Снарядов нехватает виновен Запад ( Умеров с Зеленским тут ни причём), с харчами таже история, виноваты Байден, Трамп и все остальные...На Малюка и остальных мягко так сказать не надо надеятся, потому что они занимаются более важными справами, например Роман Червиский, журналисты Бигуса, Слидство, Юрий Николов и другие...Оказываеться вся шумиха вокруг наезда на Николова, история с повесткой чистой воды правда...почитайте коменты под этими статями...почему это журналисты не на нуле?И даже Сырский подключился, дело ведут знатоки, наверно у Главкома больше нечем занятся, с Часов Яром всё гаразд...Короче, ситуация напружена, но под контролем...всё по плану, по графику...вам это ничего не напоминает? Я что то непонимаю, в Украине война или нет? Смотря на то что каждый день гибнут мирные люди и дети и каждый день начинаеться с нового корупционного скандала, который со временем забывается и выновные не несёт никакой ответсвенности от слова совсем...СБУ сила, эсли ты генерал то милийонер доларовый конечно, война это занятие бедных...Короче перезавантажание влады идёт полным ходом...
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07.04.2024 19:02 Відповісти
Тю, а я думав що мальчікі та дєвочкі з МВА просто проведуть відкритий тендер і все піде як по маслу і ніхто не набокапорить. Ну звісно! Це ж Прозороо, зєкономили 1000 міліярдів на харчах. У мене є краща ідея - треба взагалі нічого не купляти, то грощі цілі будуть!
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07.04.2024 19:47 Відповісти
Найнебезпечніший ворог часто знаходиться всередині.
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07.04.2024 22:04 Відповісти
хотчеться вже читати наступне: для забеспечення продуктами зсу зірвано контракт. розстріляно 50 причетних до зговру. Сбу впливають на зсу з метою закрити рот журналістам, розстріляно 30 причетних... мер вкрав на закупках, розстріляно мера, керуючого справами, завгоспа, бухгалтера та виконавців робіт (тендерщиків). а читати про те що нас ібуть, бажання нема!!!
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07.04.2024 23:05 Відповісти
>ДОТ змушений був законтрактувати харчі за переговорною процедурою за вищими цінами
Кто бы сомневался.
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08.04.2024 08:51 Відповісти
ви не жили в 90 х?
спочатку створюється проблема. потім добрі знайомі, пошепки, підказують чоловічка, який вирішить проблему. і за долю малую, проблема дивним чином вирішується.
вже потім ти розумієш, що проблема і чоловічок, одне і теж.
так і тут. спочатку "викрутили руки" умовами, можливо чесним новим постачальникам. потім загнали їх в умови неможливості виконання, потім оштрафували за невиконання.
але ж проблему треба вирішувати. і тут з'являється "нова" стара компанія, яка за долю малую вирішить і асортимент і терміни. по завищеним цінам підписується новий контракт, і "нова" стара компанія постачає, те ж саме, але по своїм цінам.
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08.04.2024 09:03 Відповісти

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