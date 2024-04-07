Частина обраних "Оператором тилу" компаній зірвали постачання харчів для ЗСУ

Частина з компаній, з якими держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало угоди на постачання продуктів для Збройних сил України після провалу тендерів на Prozorro, не виконали свої контрактні зобов’язання.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі "Державного оператора тилу" (ДОТ), передає Liga.net.

За даними держпідприємства Міноборони, станом на 5 квітня статус виконання відвантажень на військові частини від отриманих заявок за перший тиждень становить:

"Буський консервний завод" – понад 90% поставлено;

"Юг Прод Торг" – понад 90% поставлено;

"Фуд Гранд" – понад 90% поставлено;

"Твій хліб" – 50% поставлено;

"Черкаський мʼясокомбінат" (ЧМК) – 25% поставлено.

У ДОТ запевнили, що області, в яких зафіксований низький рівень виконання замовлень, розподілені між іншими постачальниками.

При цьому у Донецькій та Дніпропетровській областях ДОТ змушений був законтрактувати харчі за переговорною процедурою за вищими цінами у інших компаній.

Зокрема, у ДОТ стверджують, що компанія "Контракт Продрезерв 5" виявила готовність негайно виконати постачання, з нею вже укладено договір. Згідно з ним, ціна за комплект становить 118,02 грн.

У Харківській та Чернігівській областях – замовлення спрямовуватимуться фірмі "Фуд Гранд". Ціна за комплект – 118,38 грн та 104,94 грн відповідно.

Запорізька, Кіровоградська та Черкаська області – замовлення спрямовуватимуться фірмі "Юг Прод Торг". Ціна за комплект – 119,7 грн.

"За прострочення зобов'язань з боку постачальників застосовуватимуться пеня та штрафи, що передбачені контрактами", – наголосили в ДОТ.

Як повідомлялося, у березні держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало прямі договори з постачальниками харчування для Збройних сил України по 13 секторам, які охоплюють всю Україну.

Як повідомили у пресслужбі держпідприємства, середня ціна комплекту харчування для одного військовослужбовця на добу в укладених угодах становить 111,49 грн, перші поставки за ними очікувалися вже з 1 квітня, проте частина постачальників є у переліку тих, що вже зірвали контракти.

Детальніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ: ДОТ законтрактувався: хто замінить глиняних і гринкевичів у постачанні харчів армії

Хто зірвав попередні тендери Міноборони на харчування для ЗСУ?

Нагадаємо, 21 лютого держпідприємство "Державний оператор тилу" скасувало результати 11 тендерів на харчування для військовослужбовців загальною очікуваною вартістю 10,8 млрд грн через рішення суду.

За день до проведення тендерів Шостий апеляційний адмінсуд за позовом ТОВ "Трейд Граніт Інвест" визнав незаконними вимоги "Державного оператора тилу", які заважали одному з попередніх постачальників харчів для ЗСУ взяти участь у нових закупівлях. Відтак суд скасував низку вимог до учасників нових тендерів.

Втім, після оскаржень в судах та публічних медіаатак на ці аукціони так і не прийшов жоден відомий рітейлер. Участь у них взяли виключно старі постачальники чи нові компанії, які взагалі не мали жодного досвіду постачання харчування для військових, зазначало видання "Наші гроші".

Перемоги у скасованих тендерах на загальну суму 8,1 млрд грн отримали фірми "Кросс прайм" (новачок на держзакупівлях, оскаржував в суді вимоги замовника), "Атомсервіс" (з групи "Військсервіс-волонтер") та "Контракт продрезерв 5" ("Дніпропетровська група").

Водночас 6 березня постачальники повторно зірвали тендери ДОТ на харчування для військовослужбовців. Після тогго, як суд не задовольнив вимоги одного з постачальників, по 12-ти з 13-ти лотів постачальники відкликали свої пропозиції.