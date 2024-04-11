Рада схвалила законопроєкт про реформу Бюро економічної безпеки

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки.

За відповідний законопроєкт №10439 проголосували 264 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Із доброго. Ми значно віджали їх по головним правкам: визначальний голос міжнародників, обовʼязкова переатестація. На цьому все. Що має бути: один, а не два кандидати, детальна прописана переатестація, детально прописана процедура відбору. Все це є в зауваженнях бізнесу, МВФ та G7", – зазначив Железняк.

За його словами, голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія взяв на себе зобовʼязання це врахувати.

Як повідомлялося, нова редакція законопроєкту на повторне перше читання передбачала:

відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ;

перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ);

доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ;

директор БЕБ, призначений в порядку, передбаченому цим Законом, формує нову дисциплінарну комісію.

Водночас Ярослав Железняк наголошував, що цей проєкт закону не погоджений з міжнародними партнерами та представниками вітчизняного бізнесу.

Детальніше читайте у нашому матеріалі: Офіс президента робить другу спробу зберегти корумпований БЕБ

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки створене у 2021 році на базі податкової міліції, хоча воно мало стати новим органом, який би сконцентрував функції боротьби з економічними злочинами.

23 лютого Верховна Рада провалила голосування за урядовий законопроєкт, який дозволяв відкласти кадрове перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Водночас депутати підтримали пропозицію направити законопроєкт на повторне перше читання.

Урядовий законопроєкт не підтримало жодне бізнес-об'єднання, його також розкритикували представники країни "Великої сімки", однак Офіс президента наполягав на його ухваленні. Водночас цілий ряд бізнес-асоціацій підтримали альтернативний законопроєкт про перезавантаження БЕБ №10439-2.

Міністр юстиції Денис Малюська визнавав, що урядовий законопроєкт відкладає переатестацію співробітників БЕБ до завершення війни нібито через дефіцит кадрів, за винятком обрання голови БЕБ та переатестації його заступників.