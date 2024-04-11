У Держагентстві відновлення заперечили причетність до зведення захисту на зруйнованій Трипільській ТЕС

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури не займалося будівництвом захисних споруд на об’єктах "Центренерго", зокрема на зруйнованій внаслідок сьогоднішньої атаки Трипільській ТЕС.

Про це заявила заступниця голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Валерія Іванова, передає Укрінформ.

"Ми захищаємо окремі об'єкти Укренерго – це 22 підстанції. Ми не будували захист на обʼєктах "Центренерго". Агентство не є балансоутримувачем об’єктів "Центренерго". Раніше "Центренерго" повідомляло, що вони влаштовували фізичний захист – габіонами та біг-бегами, але навряд чи це здатне захистити від прямого влучання ракетами", – сказала Іванова.

Вона зазначила, що об’єкти, захист яких забезпечується в межах повноважень Агентства відновлення і на які були здійснені атаки Росії, витримали влучання.

"Триває робота над захистом 22 підстанцій "Укренерго" від ракетних атак. Під час останніх масивних ракетних обстрілів в деякі з них були влучання. Через чутливість інформації ми не можемо розголошувати, в які саме, але ми вже наголошували, що захист на цих об’єктах спрацював", – запевнила Іванова.

За інформацією Агентства, у межах першого рівня захисту від уламків в Україні вже забезпечено захист 103 об'єктів у 21 області, у тому числі об'єктів генерації та розподільних мереж. Другим рівнем захисту від бойових безпілотних літальних апаратів було забезпечено 22 підстанції у 14 областях.

Як повідомлялося, Верховна Рада сьогодні викликала для доповіді віцепрем’єр-міністра із відновлення України Олександра Кубракова та керівника Держагентства відновлення Мустафу Найєма після руйнівних ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі.

Читайте також: Наслідки руйнування Трипільської ТЕС: "Укренерго" закликало економити електроенергію у вечірні години (оновлено)

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Нагадаємо, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Державне "Центренерго" минулого літа повідомляло про завершення на 100% робіт з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської теплоелектростанції, а також на 70% – Зміївської ТЕС.