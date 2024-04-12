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Новини
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"Хай стане звичкою": Українців закликали економити електроенергію щовечора

електроенергія

В енергетичній компанії Yasno закликали українців щодня у 2024 році заощаджувати електроенергію у вечірні пікові години – з 19:00 до 22:00.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою", – написав він.

Як повідомлялося, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

В "Укренерго" додали, що через втрату ТЕС зменшилася потужність для покриття споживання у пікові вечірні години, тому із 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит, однак енергетики розраховують обійтися без обмежень споживачів.

Автор: 

електроенергія (4235) Yasno (5)


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Топ коментарі
+7
Якщо населню роздати ********* палички,а слуг одягти у вовну - можна буде не єкономити електрику!
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12.04.2024 13:08
+5
Думаю, будемо геть продавати на всю Європу.
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12.04.2024 13:15
+4
А тим часом у Києві продовжуть цілодобово працювати сауни, як " развлеченія" для уставшіх ат вайні.
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12.04.2024 13:17
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Якщо населню роздати ********* палички,а слуг одягти у вовну - можна буде не єкономити електрику!
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12.04.2024 13:08 Відповісти
Думаю, будемо геть продавати на всю Європу.
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12.04.2024 13:15 Відповісти
а у мене є ЗЄльона лампа!
ха-ха ! 👿
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12.04.2024 13:27 Відповісти
Оо! Працює від вашої бонітової палички на вовні Зєленського!
Креативний підхід.
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12.04.2024 14:25 Відповісти
Чи будуть із 19:00 до 22:00 працювати ТРЦ, ресторани, кінотеатри, цирк тощо?
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12.04.2024 13:11 Відповісти
Замахнулись на критичну інфраструктуру?

а з пивасиком де тоді "атдихать"? 👿
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12.04.2024 13:29 Відповісти
То як Єрьмак буде розігрівати "мівіну" на вечерю?
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12.04.2024 13:14 Відповісти
А тим часом у Києві продовжуть цілодобово працювати сауни, як " развлеченія" для уставшіх ат вайні.
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12.04.2024 13:17 Відповісти
Щось мені здається, що суттєвої економії не буде.
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12.04.2024 14:15 Відповісти
Тоді поверніть народу 9,7 млрд, що вкрали на "захисті" Трипільської ТЕС
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12.04.2024 14:40 Відповісти
Давайте вже нарешті перестанемо їсти,пити,дихати,щоб ефективним менеджерам стало трохи легше про людей дбат
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12.04.2024 16:07 Відповісти

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