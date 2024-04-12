"Хай стане звичкою": Українців закликали економити електроенергію щовечора

В енергетичній компанії Yasno закликали українців щодня у 2024 році заощаджувати електроенергію у вечірні пікові години – з 19:00 до 22:00.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою", – написав він.

Як повідомлялося, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

В "Укренерго" додали, що через втрату ТЕС зменшилася потужність для покриття споживання у пікові вечірні години, тому із 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит, однак енергетики розраховують обійтися без обмежень споживачів.