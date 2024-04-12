Державний трейдер ЕКУ почав імпортувати електроенергію з Угорщини

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (ЕКУ) збільшує імпорт електроенергії із Європейського Союзу, щоб компенсувати втрати в українській енергосистемі через російські атаки.

Починаючи із середини березня, добовий обсяг імпорту державним трейдером збільшився в середньому вдвічі, повідомили у пресслужбі компанії.

Зокрема, ЕКУ продовжує імпортувати електроенергію із Словаччини і Румунії, а в березні також розпочала постачання електроенергії із Угорщини.

За даними компанії, нині ЕКУ є другим за обсягами імпортером електроенергії в Україну.

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Як повідомлялося, чистий прибуток державного АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) за 2023 рік становив 148,9 млн грн.

У 2022 році "ЕКУ" отримала 33,9 млн грн чистого прибутку (за 5 місяців 2022 року, від початку комерційної діяльності компанії).

АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – державна енерготрейдингова компанія, розпочала комерційну діяльність у серпні 2022 року.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.