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Гетманцев оцінив додаткові надходження до держбюджету після розблокування кордону з Польщею

гетманцев

Завдяки розблокуванню кордону з Польщею до державного бюджету за тиждень додатково надійшло 2,5 мільярда гривень.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Від розблокування польського кордону, за останній тиждень місяця додатково надійшло близько 2,5 млрд грн", – написав депутат.

Гетманцев додав, що загалом надходження до держбюджету від митних платежів у квітні становили 49,1 млрд грн, що на 6,4 млрд грн більше встановленого Мінфіном індикативного показника.

У Державній митній службі уточнили, що за січень-квітень 2024 року до держбюджету перераховано 185,9 млрд грн митних платежів, що на 14,4 млрд перевищило очікувану суму надходжень.

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Як повідомлялося, Гетманцев оцінював втрати держбюджету внаслідок блокування польськими фермерами кордону у березні у 6,5 млрд грн.

За його оцінками, у лютому український бюджет втратив через блокаду кордону 7,7 млрд грн митних платежів.

Автор: 

держбюджет (1568) кордон (1127) Польща (2426) митниця (815) Гетманцев Данило (475) Державна митна служба (469)


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коли ця гнида гетьманцев здохне
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30.04.2024 17:10 Відповісти
Якщо Гетманцева п'ять разів розтріляти з ДШК, то це може ще дати спокій справжнім Українцям.
Ту ж саму процедуру до Зеленського і його влади.
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30.04.2024 17:36 Відповісти
Вилізла....потвора!!!!
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30.04.2024 19:00 Відповісти
Утконоса-вораи и денщика Сивковича-на нары..
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30.04.2024 19:53 Відповісти
Ну так. Хороша ж новина. Треба тепер придумати, що зробити, щоб поляки такого не повторювали.
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01.05.2024 13:51 Відповісти
Нарешті лід тронувся, але чи на довго. Головне зробити висновки і на майбутнє не повторювати помилок з Польщею, щоб знову не сталося те що було
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01.05.2024 15:47 Відповісти

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