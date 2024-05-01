"Business as usual": Тютюновий гігант Japan Tobacco продовжить заробляти в Росії

Японська компанія Japan Tobacco (виробляє продукцію під брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie та російськими локальними марками "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Троййка") вирішила зберегти свій бізнес у Росії, щоб задовольнити інвесторів.

Про це генеральний директор компанії Масамічі Терабатаке заявив у інтерв'ю Financial Times.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Japan Tobacco (33% компанії належить уряду Японії) заявила, що розгляне можливість продажу свого російського бізнесу. Однак згодом ухвалила рішення зберегти бізнес у РФ, але призупинити всю інвестиційну та маркетингову діяльність. За словами гендиректора, на частку Росії припадає близько 20% загального прибутку компанії.

Терабатаке додав, що інвестори були стурбовані будь-яким можливим зниженням прибутку і керівництво компанії порушить свої обов’язки, якщо закриє прибутковий бізнес.

"Якщо я, наприклад, скажу, що ми збираємося вийти з бізнесу, інвестори можуть зіткнутися з ризиком збитків. У гіршому випадку існує навіть ризик судового позову акціонерів, якщо ми припинимо бізнес, який ми можемо продовжувати", – сказав він.

Керівник компанії додав, що Japan Tobacco вимушено змінила структуру свого російського підрозділу.

"Є різні речі, з якими нам потрібно бути обережними щодо санкцій – яких людей можна залучати чи ні до прийняття рішень, виключаючи людей з недружніх для російського уряду країн... залучаючи людей у не пов’язаних із санкціями місцях, як Гонконг", – сказав Терабатаке.

"Але в іншому, це business as usual", – додав керівник компанії.

Він уточнив, що Japan Tobacco довелося змінити ланцюги постачання в умовах санкцій проти Росії.

"Ми докладаємо різних зусиль, щоб забезпечити своєрідний захист, наприклад, надсилаючи речі з Туреччини, оскільки є країни, які не можуть торгувати з Росією", — сказав він.

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Japan Tobacco зіткнулася з пильною увагою інвесторів щодо потенційного впливу на репутацію продовження роботи в Росії, але Терабатаке сказав, що ці побоювання ослабли.

"Це правда, що спочатку були репутаційні питання щодо продовження нашого бізнесу, але останнім часом це стало меншою проблемою... Стає менше випадків, коли люди вимагають знати, чому JT продовжує свій бізнес (у Росії, – ред)", – зазначив голова компанії.

Водночас він не уточнив, як JT планує вивести свої прибутки з Росії. Її російський підрозділ не виплачував дивідендів за 2022 та 2023 роки.

JT залишається однією з найбільших іноземних компаній, що залишилися в Росії, з понад 4000 співробітників і чотирма заводами. Загальний прибуток компанії склав 482 мільярди ієн ($3 мільярди) у 2023 році.

Які тютюнові компанії пішли з Росії?

Як відомо, у березні 2022 року Japan Tobacco оголосила, що зупиняє в росії нові інвестиції та маркетингову діяльність. А у квітні того ж року компанія навіть заявила, що розглядає можливість продажу свого бізнесу в рф.

JTI – найбільша компанія на тютюновому ринку рф з часткою, близькою до 40%. У портфель компанії в росії входять міжнародні марки Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie та російські марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петро I", "Тройка" та ін. Крім того, JTI продає в РФ електронні системи Logic Compact та системи нагрівання тютюну Ploom.

Нагадаємо, лише один з найбільших світових виробників тютюнової продукції – британський концерн Imperial Brands – позбувся бізнесу у росії. Imperial Brands plc, колишня Imperial Tobacco Group plc – міжнародна тютюнова компанія, четверта в світі за величиною. Випускає сигарети під брендами Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West та інші.

Про вихід з російського ринку оголосила ще одна тютюнова компанія - British American Tobacco plc (марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, "Ява" та ін.). BAT ініціювала процес "швидкої передачі" бізнесу в рф відповідно до міжнародного та місцевого законодавства, але про завершення цього процесу невідомо.