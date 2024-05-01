Гроші, земельні ділянки та пів квартири: Майно ексміністра Табачника перейшло в управління держави

Майно проросійського ексміністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду державного майна України.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Яке майно Табачника передали ФДМУ

Зокрема, мова йде про:

кошти у розмірі майже $144 тис.;

п'ять земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в селищі Козин Обухівського району Київської області;

½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн;

право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду Фонду передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та чотири автівки: два Mercedes, Toyota і Nissan.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд конфіскував майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.

Хто такий Дмитро Табачник

Дмитро Табачник – колишній міністр освіти України, який після подій Революції гідності виїхав за межі України та на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Уже під час повномасштабного вторгнення РФ він разом з представниками вищих органів влади Росії організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

Також Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора – так званої "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

У березні Табачник був засуджений до 15 років тюремного ув’язнення заочно.