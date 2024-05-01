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Новини
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Гроші, земельні ділянки та пів квартири: Майно ексміністра Табачника перейшло в управління держави

табачник

Майно проросійського ексміністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду державного майна України.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Яке майно Табачника передали ФДМУ

Зокрема, мова йде про:

  • кошти у розмірі майже $144 тис.;
  • п'ять земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в селищі Козин Обухівського району Київської області;
  • ½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:
  • право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн;
  • право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду Фонду передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та чотири автівки: два Mercedes, Toyota і Nissan.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд конфіскував майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.

Хто такий Дмитро Табачник

Дмитро Табачник – колишній міністр освіти України, який після подій Революції гідності виїхав за межі України та на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Уже під час повномасштабного вторгнення РФ він разом з представниками вищих органів влади Росії організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

Також Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора – так званої "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

У березні Табачник був засуджений до 15 років тюремного ув’язнення заочно.

Автор: 

майно (114) Табачник Дмитро (13) ФДМУ (1364)


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Топ коментарі
+3
Табачник славний музейний злодюжка. Говорять,що вітя ростовський перед втечею крепко побив його та прутніка. За те, що підсунули купу копій картин відомих художників. Через це був прогнаний з політичного офісу Клюєва-Сівковича. Зараз ошивається біля манкуртів Мединського-Кірієнка. Забрали майно лише тоді,коли з опи вигнали його клеврета.
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01.05.2024 16:50
+3
Та у порівнянні з нинішними він жебрак
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01.05.2024 17:04
+2
Цю колоборанську паскуду давно треба було ліквідувати ,це ворог ,зараз ця мерзота десь на окупованих територіях ще з одним зрадником балицьким прислуговує окупантам.
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01.05.2024 16:30
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Та й патріотично налаштованим панам з підпанками не завадило б збагатити власним добром Україну!
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01.05.2024 16:25 Відповісти
Партнери сказали - копайте ресурси у себе,от в **************** й вишукують а потім може ще типу Желеєзняків до кабміну , може ще Юлі довірять кормушку . Але ПРоєрмаківська частина партія ГОЛОС то їхній запасний варіант
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01.05.2024 16:29 Відповісти
ОП готує відставку віцепрем'єра Кубракова, на його місце планують призначити Умєрова, - БутусовДжерело: А своїх вірних, таких як Умєров, у КОЗИРА обмаль- от й перетасовують... ГОЛОС- це партія абсолютна ПРокланова олігархічна -з ПРитулами, Умєровими та Железняками ( котрий якось типу відсторонений від ЄРМАКОМАРОДЕРНІ , але то тільки так здається... Тому не буде коаліції з опозицією - буде вся власть **************

В українській владі зароджується "нова олігархія" - Business https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cy7rq3w5rwpo
На яких олігархів працює депутат https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak

Партія ГОЛОС - це трамплін для ЄРМАКОБОРДОЛЮ в типу "оновленому" кабміні , не буде дивом якщо там ще ПРиліпиться Юля.
Тому Умєвров це тільки початок ...
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01.05.2024 16:32 Відповісти
Цю колоборанську паскуду давно треба було ліквідувати ,це ворог ,зараз ця мерзота десь на окупованих територіях ще з одним зрадником балицьким прислуговує окупантам.
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01.05.2024 16:30 Відповісти
тепер в елітному конфіскованому у табачника будинку оселиться чесна людина ...
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01.05.2024 16:31 Відповісти
Тануна..такий ніщеброд??

Хто вже вкрав врадене ним?
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01.05.2024 16:32 Відповісти
Майно екс міністра перейде міністру,круговорот майна в природі.
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01.05.2024 16:41 Відповісти
Табачник славний музейний злодюжка. Говорять,що вітя ростовський перед втечею крепко побив його та прутніка. За те, що підсунули купу копій картин відомих художників. Через це був прогнаний з політичного офісу Клюєва-Сівковича. Зараз ошивається біля манкуртів Мединського-Кірієнка. Забрали майно лише тоді,коли з опи вигнали його клеврета.
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01.05.2024 16:50 Відповісти
Та у порівнянні з нинішними він жебрак
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01.05.2024 17:04 Відповісти
Від одного крадія штопаного перейшло до зепідарів штопаних.
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01.05.2024 17:20 Відповісти
Пів квартири... Якщо ця половина за державою, держава може туди когось заселити.
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01.05.2024 17:41 Відповісти
Якось скромно , 140тисяч доларів , пів квартири , якісь права на кредити .... Окозамилювання .
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01.05.2024 17:51 Відповісти
Дуже потужний удар по ізраїльтяну Табачніку! Це якщо не знати,шо весь бізнес Табачніка (нафтогаз,АЗС тощо) записаний на його молодшого брата,а от про цього братєльніка підозріла тиша....
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01.05.2024 18:15 Відповісти

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