Гроші, земельні ділянки та пів квартири: Майно ексміністра Табачника перейшло в управління держави
Майно проросійського ексміністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду державного майна України.
Про це йдеться в повідомленні Фонду.
Яке майно Табачника передали ФДМУ
Зокрема, мова йде про:
- кошти у розмірі майже $144 тис.;
- п'ять земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в селищі Козин Обухівського району Київської області;
- ½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:
- право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн;
- право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.
Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду Фонду передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та чотири автівки: два Mercedes, Toyota і Nissan.
Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд конфіскував майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.
Хто такий Дмитро Табачник
Дмитро Табачник – колишній міністр освіти України, який після подій Революції гідності виїхав за межі України та на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях.
Уже під час повномасштабного вторгнення РФ він разом з представниками вищих органів влади Росії організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.
Також Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора – так званої "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.
У березні Табачник був засуджений до 15 років тюремного ув’язнення заочно.
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В українській владі зароджується "нова олігархія" - Business https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cy7rq3w5rwpo
На яких олігархів працює депутат https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak
Партія ГОЛОС - це трамплін для ЄРМАКОБОРДОЛЮ в типу "оновленому" кабміні , не буде дивом якщо там ще ПРиліпиться Юля.
Тому Умєвров це тільки початок ...
Хто вже вкрав врадене ним?