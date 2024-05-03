В Україні різко подешевшали огірки

В Україні продовжує стрімко падати ціни на тепличний огірок. Сьогодні тепличні комбінати пропонують огірок по 55-100 грн/кг ($1,39-2,53/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це свідчать дані аналітиків EastFruit.

Зазначається, що так різко знижувати відпускні ціни виробники змушені через збільшення пропозиції цієї продукції на ринку на тлі доволі стриманого попиту в цьому сегменті.

За словами виробників, тепла погода помітно прискорила дозрівання огірка в місцевих тепличних комбінатах. Крім того, тиск на ринок посилився через збільшення пропозиції огірка з плівкових теплиць.

До того ж ключові гравці ринку пояснюють цінову ситуацію сезонним збільшенням пропозиції огірка на ринку. Водночас темпи реалізації цієї продукції досить невисокі. Місцеві оптові компанії та роздрібні мережі закуповують огірок винятково для поточних продажів, враховуючи досить невеликий термін реалізації цієї продукції.

Варто також додати, що огірок у тепличних комбінатах України сьогодні вже пропонується в середньому на 10% дешевше, ніж на початку травня попереднього року.

Як повідомлялося, ціни на банани в Україні б’ють рекорди.