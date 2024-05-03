Raiffeisen Bank пообіцяв розпочати процес виходу з російського ринку влітку

Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) розпочне процедуру виходу з російського ринку в третьому кварталі 2024 року.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на російські ЗМІ.

За словами голови групи RBI Йохана Штробля, новий план зі згортання бізнесу в Росії розробили згідно з вимогами Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Насамперед російський підрозділ розпочне згортати програми роздрібного та корпоративного кредитування. До 2026 року банк має скоротити видачу кредитів клієнтам на 65% порівняно з третім кварталом 2023 року, таке ж скорочення має відбутися і в сегменті міжнародних платежів.

Водночас "Райффайзен" все ж продовжить видавати позики, але як виняток, зосередившись на поверненні раніше виданих кредитів.

Як додав Штробль, одним із найприйнятніших варіантів виходу з РФ у банку вважають продаж бізнесу російським або іноземним партнерам, від яких компанія вже отримала кілька "цікавих" пропозицій.

Він також наголосив, що можливі російські покупці банку "Райффайзен" перебувають під західними санкціями.

Як повідомлялося, найбільші європейські банки, які продовжують працювати в Росії, у 2023 році заплатили до бюджету РФ понад 800 млн євро податків. Понад 464 млн євро припало на австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International (RBI). З 2021-го по 2023 рік прибуток RBI у Росії зріс більш ніж утричі, до 1,8 млрд євро.

Вихід RBI з Росії

Raiffeisen Bank International оголосив про намір піти з РФ майже одразу після початку повномасштабної війни в Україні, а саме навесні 2022 року, але цього досі не сталося.

У березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії. Однак реалізацію цих плані відклали.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.