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Новини
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Нацбанк спрогнозував зниження безробіття та повернення довоєнних зарплат у 2025 році

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Національний банк прогнозує зниження рівня безробіття у 2024 році до 14,2%. Минулого року цей показник становив 18,2%.

Про це йдеться у новому інфляційному звіті регулятора.

Як зазначається, до скорочення рівня безробіття призводить швидке зростання попиту на працівників в умовах обмеженої пропозиції. Через це Нацбанк уточнив оцінку рівня безробіття у 2023 році з 19% до 18,2%, а також покращує прогнози на 2024-й та наступні роки.

"Так, рівень безробіття зменшиться до 14,2% у 2024 році та 10-12% у 2025-2026 роках", – йдеться у звіті.

Однак він все ще перевищуватиме показники до повномасштабного вторгнення через зміни в структурі економіки, зовнішню та внутрішню міграцію, нерівномірне за регіонами та галузями відновлення, а відтак – посилення невідповідності потреб працедавців і навичок працівників.

Як зауважують в НБУ, це зумовлює збереження значної структурної складової безробіття, що стримуватиме зниження його рівня на прогнозному горизонті.

Визначальним чинником складного стану ринку праці стане повільне повернення мігрантів в Україну через їх адаптацію до життя за кордоном та відновлення трудової міграції, додає регулятор.

Прогноз щодо українських зарплат

У звіті зазначається, що через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили на початку 2024 року, як і в 2023 році, зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями.

Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи.

Водночас подальше зростання зарплат у 2024 році внаслідок посилення конкуренції за працівників, особливо висококваліфікованих, підтверджується й планами підприємств.

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Крім дефіциту кадрів, на підвищенні зарплат позначилося й підвищення мінімальної заробітної плати (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року).

Наголошується, що труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі.

"Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями", – наголошують в НБУ.

Автор: 

безробіття (343) НБУ (9265) зарплата (1117)


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Немає людей - немає безробіття . Вимруть пенсіонери та інваліди - немає бідності . Вовка сказав - Вовка сдєлав...
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03.05.2024 14:02 Відповісти
а довоєнні ціни також повернуться? Клоунва ******.
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03.05.2024 14:19 Відповісти
Це на 2013 рік?
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03.05.2024 16:01 Відповісти
хоча б на 2019
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03.05.2024 16:22 Відповісти
Пи₴даболи зелені !
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03.05.2024 16:26 Відповісти
А курс долара Нацбанк спрогнозував,а ціни,а тарифи також будуть,як до війни,чи тільки зарплати???
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03.05.2024 17:40 Відповісти

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