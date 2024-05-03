"Укрексімбанк" обрав нового голову правління. Його кандидатуру ще має погодити НБУ

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" обрала Віктора Пономаренка переможцем конкурсу на посаду голови правління банку.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що Пономаренко розпочне роботу на посаді голови правління після погодження його кандидатури Національним банком.

Як додали у пресслужбі, він працює у банківській сфері понад 24 роки, двадцять з яких – у АТ "ПроКредитБанк". Із 2012 року Пономаренко займав посаду голови правління "ПроКредитБанку".

Із березня 2022 року посаду голови правління "Укрексімбанку" обіймав Сергій Єрмаков, до цього він виконував обов'язки голови правління після звільнення колишнього очільника банку Євгена Мецгера після нападу на журналістів під час інтерв'ю у жовтні 2021 року. Єрмакова призначили головою правління банку до завершення воєнного стану, але він вирішив піти з посади достроково.