Кабмін оприлюднив зарплати прем’єра та віцепрем’єрів. Хто отримує більше за них
Кабінет міністрів оприлюднив дані щодо заробітних плат, отриманих членами уряду у квітні 2024 року. Зокрема, прем’єр-міністром та віцепрем’єрами. Водночас найбільшу суму минулого місяця отримав державний секретар Кабміну Олександр Ярема.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, фактично отримана прем’єр-міністром Денисом Шмигалем зарплата становила 77 404 грн.
Зазначається, що загалом у квітні його нарахували 96 155 грн (посадовий оклад – 48 077,5 грн та зарплата за час відряджень – 48 077,5 грн). Утім, податки з неї становили 18 750,23 грн: податок з доходів фізичних осіб – 17307,9 грн та військовий збір – 1442,33 грн.
Зарплата віцепрем’єр-міністрів України
Віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко фактично у квітні отримала 72 207,39 грн.
Нарахована заробітна плата – 89 698,62 гривні. Зокрема, посадовий оклад – 43 706,82 грн, заробітна плата за час відрядження – 34 965,44 грн, допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації – 11 026,36 грн.
Водночас сума утриманих податків становила 17 491,23 грн.
Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на руки отримала 80 842,68 грн.
Нарахована заробітна плата – 100 425,7 грн. Зокрема, посадовий оклад – 83 042,95 грн, заробітна плата за час відрядження – 17 382,75 грн.
Водночас їй довелося сплатити податків на 19 583,02 грн.
Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук фактично отримала 77 404,77 грн.
Нарахована заробітна плата – 96 155 грн. Зокрема, посадовий оклад – 65 560,23 грн, заробітна плата за час відрядження – 30 594,77 грн.
Податків з зарплати урядовиця сплатила на 18 750,23 грн.
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Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у квітні отримав 77 404,77 грн.
Нарахована заробітна плата становила 96 155 грн. Зокрема, посадовий оклад – 96 155 грн.
Сума утриманих податків становила 18 750,23 грн.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у квітні отримав 77 404,77 грн.
Нарахована заробітна плата – 96 155 грн. Зокрема, посадовий оклад – 74 301,59 грн, заробітна плата за час відрядження – 21 853,41 грн.
Сума утриманих податків складала 18 750,23 грн.
Водночас найвищу зарплату серед членів Кабінету міністрів у квітні отримав державний секретар Кабміну Олександр Ярема – 110 128,9 грн.
Нарахована заробітна плата – 136 806,08 грн. Зокрема, посадовий оклад – 71 010,55 грн; надбавка за ранг – 800 грн, надбавка за вислугу років – 25 730,88 грн, надбавка за роботу з таємними документами – 18 379,2 грн; заробітна плата за час відрядження – 20 885,45 грн.
Із загальної суми держсекретар сплатив податків на 26 677,18 грн.
Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.
Також з 1 січня уряд вирішив скоротити кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.
За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.
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2К доларів в Україні мають люди, що встановлюють двері в будинках і квартирах, або ті, що працюють з кафельною (керамічною) плиткою. Знаю з "перших рук". Тому давайте відкинемо це ніщебродство і почнемо розуміти, що кожна праця має оплачуватись згідно з відповідальністю і ризиками.
Ну і ще до вас питання: що краще: а) 5% від всієї суми (скажімо, 2К у.о.), чи б) 40% від тієї суми, що піде в "білу", а решта в тінь (скажімо, 200 у.о. в білу, решта в "тінь")?
Подумайте над цим, а також над тим, що роблять країни, яким треба в швидких темпах підняти своє економічне положення. Підказка: вони НЕ підвищують податки.
Це типова ситуація з держ.службовцями: як тільки вони отримали контракт на роботу, звільнити їх вже дуже і дуже важко, а навіть якщо так зробити - отримаєте судовий позов на компенсацію оплати роботи за "недопрацьовані роки". Ситуація з суддями і прокурорами Вам в приклад.
Якщо продовжувати критикувати персоналії в Україні - так нічого і не поміняється. Потрібна перезагрузка всієї системи, що буде дуже боляче для всього населення, але або так, або постійні чвари всередині країни і врешті-решт - кінець під кацапським ярмом.
Отже, питання: чи готові Ви і більшість населення в Україні пережити, скажімо, 5 років нових умовних 90х, з безробіттям, бідністю, шаленою інфляцією і погано працюючими механізмами, заради "світлого майбутнього"? Якщо так, то добре - через це пройшли багато країн (та ж сама Польща). Якщо ні, то немає сенсу і критикувати систему, адже цю систему створили, вигодували і продовжують підтримувати самі українці. І нові обличчя, чомусь, систему не змінюють.
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Позаторік ми засіяли двадцять га картоплі! (Бурхливі оплески)
Але... хробак усе зʼїв...
Минулого року ми засіяли тридцять га картоплі! (Бурхливі оплески)
Але...
хробак знову геть усе зʼїв...
То пропоную цего року засіяти пʼєдесєт га картоплі!
Най вже се курво вдаве!
Потрібно ліквідувати всі антикорупційні структури (слідство, судді...) України та укласти контракти з антикорупційними структурами ЄС та США і після того ми дізнаємося скільки заробляє прем'єр.
https://www.youtube.com/watch?v=cUmYwYqZC34
@WendenGall
Немає жодного міністерства в https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Україна , в якому б не росли зарплати: Мінагро +94% МЗС +91% Мінекономіки +54% Мінфін +49% Міненерго +47%... Зарплати в ОДА зросли на 63%. Страшно сказати, які зарплати в місцевих органів влади..