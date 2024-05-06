Кабмін оприлюднив зарплати прем’єра та віцепрем’єрів. Хто отримує більше за них

Кабінет міністрів оприлюднив дані щодо заробітних плат, отриманих членами уряду у квітні 2024 року. Зокрема, прем’єр-міністром та віцепрем’єрами. Водночас найбільшу суму минулого місяця отримав державний секретар Кабміну Олександр Ярема.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, фактично отримана прем’єр-міністром Денисом Шмигалем зарплата становила 77 404 грн.

Зазначається, що загалом у квітні його нарахували 96 155 грн (посадовий оклад – 48 077,5 грн та зарплата за час відряджень – 48 077,5 грн). Утім, податки з неї становили 18 750,23 грн: податок з доходів фізичних осіб – 17307,9 грн та військовий збір – 1442,33 грн.

Зарплата віцепрем’єр-міністрів України

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко фактично у квітні отримала 72 207,39 грн.

Нарахована заробітна плата – 89 698,62 гривні. Зокрема, посадовий оклад – 43 706,82 грн, заробітна плата за час відрядження – 34 965,44 грн, допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації – 11 026,36 грн.

Водночас сума утриманих податків становила 17 491,23 грн.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на руки отримала 80 842,68 грн.

Нарахована заробітна плата – 100 425,7 грн. Зокрема, посадовий оклад – 83 042,95 грн, заробітна плата за час відрядження – 17 382,75 грн.

Водночас їй довелося сплатити податків на 19 583,02 грн.

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук фактично отримала 77 404,77 грн.

Нарахована заробітна плата – 96 155 грн. Зокрема, посадовий оклад – 65 560,23 грн, заробітна плата за час відрядження – 30 594,77 грн.

Податків з зарплати урядовиця сплатила на 18 750,23 грн.

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Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у квітні отримав 77 404,77 грн.

Нарахована заробітна плата становила 96 155 грн. Зокрема, посадовий оклад – 96 155 грн.

Сума утриманих податків становила 18 750,23 грн.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у квітні отримав 77 404,77 грн.

Нарахована заробітна плата – 96 155 грн. Зокрема, посадовий оклад – 74 301,59 грн, заробітна плата за час відрядження – 21 853,41 грн.

Сума утриманих податків складала 18 750,23 грн.

Водночас найвищу зарплату серед членів Кабінету міністрів у квітні отримав державний секретар Кабміну Олександр Ярема – 110 128,9 грн.

Нарахована заробітна плата – 136 806,08 грн. Зокрема, посадовий оклад – 71 010,55 грн; надбавка за ранг – 800 грн, надбавка за вислугу років – 25 730,88 грн, надбавка за роботу з таємними документами – 18 379,2 грн; заробітна плата за час відрядження – 20 885,45 грн.

Із загальної суми держсекретар сплатив податків на 26 677,18 грн.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.

Також з 1 січня уряд вирішив скоротити кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.