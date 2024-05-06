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Кабмін оприлюднив зарплати прем’єра та віцепрем’єрів. Хто отримує більше за них

денис,шмигаль

Кабінет міністрів оприлюднив дані щодо заробітних плат, отриманих членами уряду у квітні 2024 року. Зокрема, прем’єр-міністром та віцепрем’єрами. Водночас найбільшу суму минулого місяця отримав державний секретар Кабміну Олександр Ярема.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, фактично отримана прем’єр-міністром Денисом Шмигалем зарплата становила 77 404 грн.

Зазначається, що загалом у квітні його нарахували 96 155 грн (посадовий оклад – 48 077,5 грн та зарплата за час відряджень – 48 077,5 грн). Утім, податки з неї становили 18 750,23 грн: податок з доходів фізичних осіб – 17307,9 грн та військовий збір – 1442,33 грн.

Зарплата віцепрем’єр-міністрів України

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко фактично у квітні отримала 72 207,39 грн.

Нарахована заробітна плата – 89 698,62 гривні. Зокрема, посадовий оклад – 43 706,82 грн, заробітна плата за час відрядження – 34 965,44 грн, допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації – 11 026,36 грн.

Водночас сума утриманих податків становила 17 491,23 грн.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на руки отримала 80 842,68 грн.

Нарахована заробітна плата – 100 425,7 грн. Зокрема, посадовий оклад – 83 042,95 грн, заробітна плата за час відрядження – 17 382,75 грн.

Водночас їй довелося сплатити податків на 19 583,02 грн.

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук фактично отримала 77 404,77 грн.

Нарахована заробітна плата – 96 155 грн. Зокрема, посадовий оклад – 65 560,23 грн, заробітна плата за час відрядження – 30 594,77 грн.

Податків з зарплати урядовиця сплатила на 18 750,23 грн.

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Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у квітні отримав 77 404,77 грн.

Нарахована заробітна плата становила 96 155 грн. Зокрема, посадовий оклад – 96 155 грн.

Сума утриманих податків становила 18 750,23 грн.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у квітні отримав 77 404,77 грн.

Нарахована заробітна плата – 96 155 грн. Зокрема, посадовий оклад – 74 301,59 грн, заробітна плата за час відрядження – 21 853,41 грн.

Сума утриманих податків складала 18 750,23 грн.

Водночас найвищу зарплату серед членів Кабінету міністрів у квітні отримав державний секретар Кабміну Олександр Ярема110 128,9 грн.

Нарахована заробітна плата – 136 806,08 грн. Зокрема, посадовий оклад – 71 010,55 грн; надбавка за ранг – 800 грн, надбавка за вислугу років – 25 730,88 грн, надбавка за роботу з таємними документами – 18 379,2 грн; заробітна плата за час відрядження – 20 885,45 грн.

Із загальної суми держсекретар сплатив податків на 26 677,18 грн.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.

Також з 1 січня уряд вирішив скоротити кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.

Автор: 

Кабмін (7742) зарплата (1119) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+16
Не перестануть красти. Доведено зарплатами суддів та прокурорів
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06.05.2024 13:31
+14
Це абсолютно символічні для них суми, бо не за цей дріб*язок вони туди лізуть.
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06.05.2024 13:09
+9
ну да, мучаются бедные.. за два косаря баксов..ага-ага
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06.05.2024 13:03
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ну да, мучаются бедные.. за два косаря баксов..ага-ага
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06.05.2024 13:03 Відповісти
Хоч би з голоду не попухли..
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06.05.2024 13:20 Відповісти
Вибачте, а скільки на Вашу думку мають заробляти топ-менеджери, які керують країною? Дивіться, я зараз не захищаю зелень і не обговорюю їхні компетенції. Але ж давайте будемо реалістами: навіть 2К доларів - це дрібʼязок за таку роботу. На цих посадах заробітня плата має становити від 10К на мою думку - може тоді вони перестануть красти і почнуть працювати і триматись за цю роботу.

2К доларів в Україні мають люди, що встановлюють двері в будинках і квартирах, або ті, що працюють з кафельною (керамічною) плиткою. Знаю з "перших рук". Тому давайте відкинемо це ніщебродство і почнемо розуміти, що кожна праця має оплачуватись згідно з відповідальністю і ризиками.
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06.05.2024 13:25 Відповісти
Не перестануть красти. Доведено зарплатами суддів та прокурорів
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06.05.2024 13:31 Відповісти
Це навіть не обговорюється, бо вся система побудована на корупційних схемах. Але ж, наприклад, в країнах Скандинавії (де я доволі часто бував), політики тримаються за своє місце саме тому, що таку зарплату їм буде важко будь-де ще отримати. Тобто, зарплата може бути мотивуючим фактором, але тільки тоді, коли ризики за порушення своїх обовʼязків буде значно, значно суровіше і обовʼязково невідворотне. Чого, нажаль, в Україні немає і не скоро зʼявиться.
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06.05.2024 14:30 Відповісти
А вам не здається, що повинен бути прогресивний податок на доходи, а не однаковий, як у нас? Чи вам відомо, що в часи Другої світової в США верхня межа прогресивного податку була 94%? Ну а зарплата в $10 000 \місяць - і "перестануть красти" - це улюблена казочка наших можновладців для бідних, якщо злодій - то це професія, і на жаль це єдине, в чому вони професіонали.
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06.05.2024 13:45 Відповісти
Ви ж розумієте, що "прогресивний податок" - це не панацея в нашій ситуації. Вам вже продемонструвала влада раніше, як обходити будь-яке податкове навантаження, а саме: через премії, відрядження, компенсації, тощо. До поточної дискусії прогресивний податок не має жодного ставлення.
Ну і ще до вас питання: що краще: а) 5% від всієї суми (скажімо, 2К у.о.), чи б) 40% від тієї суми, що піде в "білу", а решта в тінь (скажімо, 200 у.о. в білу, решта в "тінь")?
Подумайте над цим, а також над тим, що роблять країни, яким треба в швидких темпах підняти своє економічне положення. Підказка: вони НЕ підвищують податки.
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06.05.2024 14:35 Відповісти
Можливо. Але як вони "керують" країною, то й ворогів не треба. В жодному чесному бізнесу вони не утримались б і дня. Красти - так, можуть. Сидіти на грошових потоках також спеці. Просто як фахівці - нуль. Підлабузнити перед зеєрмачнею - на це майстри. І за це їм по 2К баксів ???
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06.05.2024 14:17 Відповісти
Абсолютно справедливий коментар, і додати немає чого. Вони і справді не можуть впоратися з поставленими їм обовʼязками. Але давайте не забувати, що більшість людей в країні проголосували саме за цих "керманичей", бо хотіли поржати. Також не бачив жодної петиції чи пропозицій від опозиції щодо зміни системи керування, коли владні інституції будуть нести відповідальність напряму перед виборцем, а не перед однією людиною чи групою осіб при владі.
Це типова ситуація з держ.службовцями: як тільки вони отримали контракт на роботу, звільнити їх вже дуже і дуже важко, а навіть якщо так зробити - отримаєте судовий позов на компенсацію оплати роботи за "недопрацьовані роки". Ситуація з суддями і прокурорами Вам в приклад.

Якщо продовжувати критикувати персоналії в Україні - так нічого і не поміняється. Потрібна перезагрузка всієї системи, що буде дуже боляче для всього населення, але або так, або постійні чвари всередині країни і врешті-решт - кінець під кацапським ярмом.

Отже, питання: чи готові Ви і більшість населення в Україні пережити, скажімо, 5 років нових умовних 90х, з безробіттям, бідністю, шаленою інфляцією і погано працюючими механізмами, заради "світлого майбутнього"? Якщо так, то добре - через це пройшли багато країн (та ж сама Польща). Якщо ні, то немає сенсу і критикувати систему, адже цю систему створили, вигодували і продовжують підтримувати самі українці. І нові обличчя, чомусь, систему не змінюють.
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06.05.2024 14:43 Відповісти
Але ж цікаво ви залякуєте населення (ви часом не "політолог"?) що буде в результаті зміни системи, хоча вона мала б і має відбутися, причому радикальна. По-перше ви мабуть забули *(а може тоді ще в садочок ходили) про набагато більшу інфляцію в нас на початку 90-х, і ставки податків тут ні до чого. До речі в Польщі хоч і з деяким відставанням, але була автоматична компенсація, на відміну від нас. По-друге, ви мабуть вважаєте, що в нас справжня ринкова економіка і демократія, хоча насправді у нас де факто була створена і лишилася олігархія, а економіка далеко не вільно-ринкова з її обов'язковою розвиненою системою зворотніх зв'язків, яка крім всього перетворилася на суто сировинну. На жаль, всі 30 років ті, хто повинен був займатися просвітою суспільства, навпаки сприяли стагнації такого вигідного і для них псевдодемократичного суспільства, керованого баригами і крадіями. І те, що знову і знову не навчилися обирати - в цьому треба не стільки звинувачувати звичайних виборців, як тих, хто всі ці роки займався маніпуляцією свідомості (придворні політологи, соціологи, журналісти) заради збереження свого безтурботного холуйського життя.
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06.05.2024 15:45 Відповісти
Ви все правильно пишете, так і є. Але Ви, чомусь, не вловили мій основний посил: радикальна зміна системи дуже болюча для населення і має ризики, але повільна зміна не має того ефекту, який потрібен. За 30 років розмов про корупцію ми добились того, що всю судову, прокурорську і поліцейську систему треба повністю перезавантажити. А це значить мільйони людей, що там працювали, опиняться на вулиці. Також, всі судові справи на деякий час повністю стануть. Чи готові Ви до такого?
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06.05.2024 17:56 Відповісти
Не переживайте за "мільйони" корумпованих суддів, поліцейських, інших непорядних держслужбовців - на вулиці вони не опиняться, а роботи, на яку вони спроможні - повно, хай попрацюють як звичайні люди. Взагалі ви самі собі протирічите - адже з одного боку ви вважаєте, що держслужбовці найвищого рангу - міністри, їхні зами повинні отримувати високу зарплатню, оскільки висока відповідальність і "щоб не крали". Але з іншого, чи відповідають вони з точки зору свого рівня професійності, фаховості цим посадам? Почитайте біографії нинішніх міністрів і знайдіть хоч одну людину, яка користується заслуженою повагою, має великий досвід в своїй галузі. Якісь юристи, журналісти, навіть в тих галузях, де повинні бути глибокі знання з техніки, ******** науки і технології. Адже слово "заробітна плата" має корінь "за роботу", і оплата повинна відповідати роботі.
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06.05.2024 18:31 Відповісти
І ще одне: запитайте будь-якого пересічного гречкосія, що б він першим ділом зробив би при "владі", і якщо відповідь буде чесною, він Вам відповість "Ну як, заробив би на будинок і класну машину". От і весь "діагноз" нашої системи.
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06.05.2024 14:44 Відповісти
"В жодному чесному бізнесу вони не утримались б і дня" - Навіщо чесному, розумному топ менеджеру йти на зп в 2т доларів, коли він запросто може заробляти набагато більше в приватному секторі? Така мала зп зроблена спеціально щоб відвадити чесних і розумних, щоб навіть не було бажання йти туди . Тільки ідейні можуть боротися за такі посади. Але навіть ідейний не дорівнює розумний. В корупційній системі все продумано, менше бажаючих - легше провести "своїх"
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06.05.2024 16:04 Відповісти
Зарплата держслужбовців має напряму залежати від ВВП та середньої зарплати в країні. Премія може бути лише в кінці року якщо їх діяльність призвела до зростання ВВП і середньої зарплати. Такого що директор державного підприємства ("Укрпошта", жидок Смілянський) отримував більше за Президента США бути не повинно.
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06.05.2024 20:05 Відповісти
"топ-менеджери, які керують країною". Таких працівників в уряді немає і тому про зарплату не варто говорити. І взагалі, цей вид доходу називається заробітна плата, тобто її потрібно заробити. А ви пропонуєте її виплачувати, щоб вони на крали. Це якась корупція - давати хабаря офіційною зарплатою, щоб не крали. Та й слова "відповідальність і ризики" - це зовсім не про Кабмін, єдиний ризик - не попастися. До речі, середня зарплата в Україні значно нижча 20 000грн. А відповідальність і ризик присутні навіть на тих посадах, де отримують нижче середньої зарплати. Наприклад, виховательки і їхні помічники у дитячих садочках. Думаю, що мало хто згодиться працювати там і за міністерську зарплату. Так що "нищебродство" - це на жаль реалії.
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07.05.2024 00:01 Відповісти
Мне нравится тема с уплатой налогов: бюджет виплачивающий ЗП - сам себе заплатил налоги - переложил из одного кармана в другой.
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06.05.2024 13:06 Відповісти
це спрощений підхід - їм що, безоплатно працювати, чи бартером отримувати ?

40 тис. вакансій на держслужбі, у т.ч. 280 - категорії "А" - долучайтесь
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06.05.2024 14:05 Відповісти
Ви мене не зрозуміли. Мова не про оплату праці, як таку, мова про те, що вони начебто податки до бюджету спдачують. Формально так. По факту - просто перекладання з однієї бюджетної кішені в іншу.
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06.05.2024 15:39 Відповісти
Метафізично може і так. Але ж усі працівники різні, а правила встановлюються універсальні. Тому без цього не обійтись.
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06.05.2024 17:17 Відповісти
Це абсолютно символічні для них суми, бо не за цей дріб*язок вони туди лізуть.
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06.05.2024 13:09 Відповісти
Ніщета галімая ! Якийсь простий суддя більше "заробляє". Треба всім дати з\п мільярд єврів в день, щоб не крали
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06.05.2024 13:09 Відповісти
Оскільки вони - такі самі жлоби, як і ті, які за них голосували, то їм все одно того буде замало. Будуть красти в далі - "чтоби внукам хватіло"
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06.05.2024 13:20 Відповісти
Товариші колгоспники!
Позаторік ми засіяли двадцять га картоплі! (Бурхливі оплески)
Але... хробак усе зʼїв...
Минулого року ми засіяли тридцять га картоплі! (Бурхливі оплески)
Але...
хробак знову геть усе зʼїв...
То пропоную цего року засіяти пʼєдесєт га картоплі!
Най вже се курво вдаве!
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06.05.2024 18:13 Відповісти
Відрядження?Під час війни?(((Ну,і яка мотивація в них перемогти рашку?(((От,якби вони отримували 2,5 тис.гривень,як пенсіонери....Тоді ,можливо,був би стимул перемогти ,і відбудовувати країну,щоб їхні зарплати росли пропорційно економіці((
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06.05.2024 13:18 Відповісти
Вся ця офіційна інформація розрахована на зебілів.
Потрібно ліквідувати всі антикорупційні структури (слідство, судді...) України та укласти контракти з антикорупційними структурами ЄС та США і після того ми дізнаємося скільки заробляє прем'єр.
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06.05.2024 13:29 Відповісти
Краще опублікуйте власність всіх попередніх прем"єрів,всіх отих кінахів,гройсманів,яценюків тощо...Яка зарплата?Люди мільярди гребли під себе,причому абсолютно безнаказано.Лишень одного українського прем"єра посадили за злодійства,та і то в Штатах...Так,Юля теж крала і її теж посадили,але то вже чиста політика...
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06.05.2024 13:32 Відповісти
на кого расчитан этот бред??? они хотят сказать что премьер в 2 раза меньше получает зарплату чем директор какого то завода.....или главный почтальон....
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06.05.2024 13:47 Відповісти
так і є, на Заході так само, у приватному секторі ЗП більші
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06.05.2024 14:07 Відповісти
На руки - це на манікюр. Головне іде на лапу.
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06.05.2024 13:52 Відповісти
Навіть якщо не платити їм заробітної плати взагалі , вони не залишать свої посади ...
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06.05.2024 14:53 Відповісти
"Журналіст" Плінський: агов СБУ, та на ньому немає де пробу ставити!
https://www.youtube.com/watch?v=cUmYwYqZC34
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06.05.2024 16:25 Відповісти
Wenden

@WendenGall

Немає жодного міністерства в https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Україна , в якому б не росли зарплати: Мінагро +94% МЗС +91% Мінекономіки +54% Мінфін +49% Міненерго +47%... Зарплати в ОДА зросли на 63%. Страшно сказати, які зарплати в місцевих органів влади..
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06.05.2024 16:37 Відповісти
Ніщебродсбкі якісь зарплати. Хоча, там не мають платити взагалі, так як вони крадуть
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06.05.2024 16:37 Відповісти
Ну это официально, а неофициально сколько в конвертах получают? Или точнее сказать в сумках
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06.05.2024 19:20 Відповісти
https://biz.censor.net/user/441192 За то що щас заракоєтся в Україні вони пов*язані сплачувати штрафи , а не зарплатьню отримувати
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07.05.2024 07:46 Відповісти
https://biz.censor.net/user/63622 Ні вони хочуть сказати що ви Лохі
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07.05.2024 07:53 Відповісти

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