Експорт бензину з Росії обвалився на 31% за місяць, – Reuters

Росія за квітень скоротила експорт автобензинів залізничним транспортом на 31% у добовому вираженні в порівнянні з березнем – до 215,29 тис. тонн із 323,16 тис. тонн.

Про це свідчать дані джерел у галузі та розрахунки Reuters, передає The Moscow Times.

Скорочення відвантажень пов'язане здебільшого із введеною з 1 березня 2024 року піврічною забороною на експорт бензину.

Заборона не поширюється на постачання в рамках міжурядових угод, включно з угодами з державами-членами Євразійсього економічного союзу (Білорусь, Казахстан, Росія, Вірменія та Киргизстан), на паливо, що вивозиться громадянами для особистого користування, а також відвантажується для надання міжнародної гуманітарної допомоги.

Основний обсяг експорту автобензинів минулого місяця припав на Монголію – близько 72 тис. тонн, або 33,4% від сумарних поставок (-1,4% до березня).

Усього за січень-квітень 2024 року постачання автобензинів залізничним транспортом для експорту через порти та прикордонні переходи Росії в результаті дії ембарго впали на 34% до того ж періоду минулого року, до 1,83 млн тонн.

Що відомо про удари України по російських НПЗ

Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод в РФ, унаслідок вибухів там почалася пожежа.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

Перед цим роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.