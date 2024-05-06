Втрати від російських атак на енергосистему перевищили 8 ГВт потужності генерації, – Галущенко

Через російські масовані атаки Україна втратила понад 8 ГВт генерації електрики, що є великим обсягом для будь-якої енергосистеми. При цьому ворог зосередився на знищенні саме маневрової генерації.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на спільній пресконференції із єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Укрінформ.

"У нас є набір термінових рішень, які покликані максимально збільшити генерацію до зими. Безумовно, це максимальний ремонт усього, що можна відремонтувати. Друге – це збільшення маневрової генерації", – сказав Галущенко.

За словами Галущенка, також до зими потрібно забезпечити можливість подачі електроенергії в разі блекаутів.

"Перш за все, це встановлення потужних генераторів", – прокоментував міністр.

Своєю чергою Сімсон наголосила, що Європа продовжить підтримувати енергетичну систему України.

"Енергетичне співтовариство зібрало вже понад 400 млн євро", – зазначилв єврокомісарка про обсяги Фонду підтримки енергетики.

Скільки генерації втрачено

Станом на середину квітня Галущенко оцінював втрачений обсяг генерації у 7 ГВт.

"Це гігантський обсяг генерації. І вони також знищили низку високовольтних трансформаторів на підстанціях, які передають електроенергію", – сказав тоді міністр.

За його словами, влітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати, користуючись із відновлювальних джерел енергії, насамперед сонця.

"Зима буде викликом. Тому зараз ми обговорювали способи, як можна було б швидко збільшити генерацію", – зазначив Галущенко.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.