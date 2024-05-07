Попит на вантажівки в Україні із початку року зріс на чверть

У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було продано 1049 авто, що на 13% більше, ніж у квітні 2023 року, але на 1% менше, ніж у березні. Із початку року попит на автобуси зріс на 24%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найкращий результат продемонструвала марка Renault, у квітні її реєстрували 257 разів. На другому місці опинилася Scania – 107 вантажівок. Трійцю лідерів замикає Volkswagen – 89 авто.

До топ-5 також увійшли марки Peugeot та Fiat. Їх зареєстрували 74 та 54 рази відповідно.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 3913 нових машин, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом за перших квартал 2024 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 2,9 тис. нових машин, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.