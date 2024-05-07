Фонд держмайна менше ніж за мільйон продає Шабалинівський спиртовий завод на Чернігівщині

Фонд державного майна виставив на продаж Єдиний майновий комплекс ДП "Шабалинівський спиртовий завод", що на Чернігівщині. Стартова ціна становить 959,1 тис. грн.

Про це повідомляє очільник Фонду Віталій Коваль у Telegram.

"Завод розташований у селі Іванівка Ніжинського району, поруч з озером та автошляхами М-02 і Т-2523. Така локація забезпечує зручну логістику та додаткову привабливість для інвестицій", – уточнив він.

До складу комплексу входять 51 об’єкт нерухомості (12 311,7 кв. м), дві земельні ділянки (56,46 га), три автівки та 250 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі тощо).

Як наголосив очільник Фонду держмайна, новий власник зобов'язаний погасити наявну заборгованість підприємства по зарплаті у 552 тис. грн та перед бюджетом – 21 168 тис. грн. Інші умови продажу передбачають збереження робочих місць протягом 6 місяців.

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"Приватизація ДП "Шабалинівський спиртовий завод" – це шанс для інвестора реалізувати свої бізнес-ідеї на базі існуючих виробничих потужностей та інфраструктури. Новий власник зможе диверсифікувати напрямки діяльності та створити додану вартість", – підсумував Коваль.

Онлайн-аукціон у системі "Прозорро.Продажі" відбудеться 16 травня.

Якк повідомлялося, Фонд державного майна планує у 2024 році виставити на приватизацію близько тисячі об’єктів.