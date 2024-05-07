В Україні зростає споживання електроенергії, ввечері очікується рекордний імпорт

Унаслідок похолодання в Україні спостерігається зростання споживання електроенергії. Так, у вечірні години запланована рекордно висока максимальна потужність імпорту.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на ранок 7 травня, споживання на 9,4% вище, ніж вчора на цей же час.

Водночас учора в денні години в енергосистемі, через активну роботу електростанцій на ВДЕ, в енергосистемі фіксували надлишок електроенергії. Через це робота об’єктів ВДЕ обмежувалась з 10:40 до 16:05.

Крім того, 6 травня на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 08:00 до 10:00 надавав аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії.

Як додали у компанії, сьогодні діють обмеження споживання на Харківщині. Зокрема, на ранок знеструмлено близько 102 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

У вечірні години заплановано імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 7 395МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 668 МВт.

Загалом через грозу та вітер наразі знеструмлено 53 населені пункти в Житомирській, Сумській та Чернігівській областях. З інших причин на ранок знеструмлені 419 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Як повідомлялося, внаслідок російських обстрілів імпорт електроенергії в Україну у квітні 2024 року збільшився на 34%, порівняно з березнем, – до 225 тис. МВт-год.