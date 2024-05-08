В Україні різко зросли ціни на цибулю. У чому причина

Ріпчаста цибуля з кінця минулого тижня подорожчала в середньому на 19%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що сьогодні фермери пропонують якісну цибулю до продажу по 14-22 грн/кг ($0,36-0,56/кг), тоді як тиждень тому ціна на цю продукцію не перевищувала 18 грн/кг ($0,46/кг).

Причиною зростання цін аналітики називають досить високий попит на ріпчасту цибулю. До того ж все частіше від учасників ринку надходять нарікання на недостатню пропозицію продукції високої якості.

Як наголошують експерти, попри чергове подорожчання, вартість ріпчастої цибулі в Україні сьогодні в середньому на 58% нижча, ніж на початку травня 2023 року.

При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю і далі прискорюватимуться в міру подальшого скорочення запасів у сховищах господарств.

Як повідомлялося, наприкінці квітня аналітики фіксували здорожчання картоплі та цибулі.