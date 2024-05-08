США можуть обмежити доступ Китаю до нових версій ChatGPT, – ЗМІ

Міністерство торгівлі США розглядає нові заходи для обмеження експорту пропрієтарних або закритих моделей штучного інтелекту, чиє програмне забезпечення та дані, на яких воно навчається, зберігаються в таємниці.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Як зазначається, зараз ніщо не зупиняє американських гігантів штучного інтелекту, таких як Microsoft, OpenAI, Alphabet, Google DeepMind і конкурента Anthropic, які розробили одні з найпотужніших моделей штучного інтелекту із закритим вихідним кодом, від продажу їх майже будь-кому в світі без державного нагляду.

Дослідники з уряду та приватного сектору стурбовані тим, що противники США можуть використовувати ШІ-моделі для проведення агресивних кібератак або навіть для створення потужної біологічної зброї.

Як США зможуть контролювати експорт технологій

Для розробки контролю над експортом моделей штучного інтелекту США можуть застосувати порогове значення, яке міститься в розпорядженні про штучний інтелект, що базується на кількості обчислювальної потужності, необхідної для навчання моделі.

Коли цей рівень досягається, розробник повинен повідомити про свої плани розробки моделі ШІ та надати результати тестування Міністерству торгівлі США.

Цей поріг обчислювальної потужності може стати основою для визначення того, які моделі штучного інтелекту підпадають під експортні обмеження.

Якщо використовувати поріг, він, імовірно, обмежить експорт лише моделей, які ще не випущені, оскільки вважається, що жодна з них ще не досягла відновідного рівня, хоча Gemini Ultra від Google вважається близькою до цього.

Розвиток штучного інтелекту

Раніше повідомлялося, що вісім великих щоденних газет, включно з Chicago Tribune і New York Daily News, подали до суду на компанії OpenAI і Microsoft. Їх звинувачують у навчанні штучного інтелекту на захищених авторським правом журналістських матеріалах без компенсації виданням.

Однак деякі новинні організації, такі як Politico та її власник Аксель Спрінгер, а також Financial Times підписали угоди з OpenAI, щоб частина їх новинного вмісту відображалася у відповідях на запитання, поставлені через ChatGPT.

Microsoft, Google, OpenAI, Meta та інші компанії, що займаються штучним інтелектом, вилучили з інтернету мільярди речень, щоб додати їх до алгоритмів штучного інтелекту, які тепер складають основу багатьох їхніх продуктів, таких як ChatGPT від OpenAI або Gemini від Google.