Допомога Польщі у поверненні чоловіків в Україну може вдарити по її економіці, – ЗМІ

Допомога Польщі у питанні повернення українських чоловіків призовного віку на батьківщину може негативно вплинути на економічне становище країни.

Про це пише Forbes.

Зокрема, такі дії можуть призвести до того, що тисячі українців, які проживають у Польщі, будуть змушені залишити свої робочі місця.

Крім того, зростає побоювання, що значна кількість із них в принципі може залишити Польщу, щоб уникнути призову в українську армію.

Зазначається, що з понад мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення РФ, 371 тисяч – це чоловіки призовного віку, які можуть підлягати мобілізації.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Варшава готова допомогти українській владі повернути чоловіків, додавши, що щодо механізмів, які може використовувати Польща, "можливо все".

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Фахівець з легалізації працевлаштування в агентстві Contrain Group Андрій Арканюк не прогнозує раптового відтоку українців із Польщі, але бачить підвищений інтерес до переїзду до таких країн, як Німеччина чи Іспанія, а також за межі Європейського Союзу.

Водночас він зазначає, що Київ і Варшава підписали угоду про спрощення виконання судових рішень в обох країнах, тобто заочні рішення за ухилення від мобілізації в Україні можуть бути успішно виконані в Польщі.

"Якщо це відбуватиметься у великих масштабах, може статися масовий виїзд громадян України призовного віку з Польщі", – каже він.

За даними Агентства ООН у справах біженців, у 2023 році українці зробили внесок у ВВП Польщі на рівні 0,7-1,1%, а у довгостроковій перспективі цей ефект може збільшитися до 0,9-1,35%.

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Як повідомлялося, законопроєкт №10449 про посилення мобілізації Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому 11 квітня.

Зокрема, законопроєкт передбачає зміни щодо процесів мобілізації і демобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, а також запроваджує нові обовʼязки військовозобовʼязаних.

23 квітня Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Виключення зробили для чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 – 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Закон про мобілізацію: без демобілізації і без санкцій для ухилянтів