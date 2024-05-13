В Україні зростає кількість справ про шахрайство. Як вберегтися від шахраїв

Кількість справ щодо шахрайства зростає рік до року. Із початку року суди винесли вже 1083 вироки за шахрайство (стаття 190 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Щонайменше 42 787 відповідних судових вироків наразі знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся". Минулого року кількість таких вироків була рекордною – понад 3,1 тис. Для порівняння, у 2021 році було 2,3 тис. вироків за статтею 190.

Зазначається, що шахрайство, пов’язане з орендою нерухомості, становить значну частину серед усіх справ. Лише сайт оголошень OLX згадується в контексті 363 кримінальних справ. Шахраї активно використовують цей ресурс, видаючи себе за продавців чи орендодавців нерухомості, якої насправді не існує.

"У 2023 році платформа OLX Україна отримала понад 2 мільйони скарг щодо підозрілих оголошень. Близько 50% оголошень з такими скаргами були видалені, серед них 40% були заблоковані як ті, що мають намір нашкодити користувачам сервісу. Варто відзначити, що одне оголошення може отримати декілька скарг", – прокоментував керівник відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктор Нобіуз.

Як убезпечити себе від шахраїв під час оренди нерухомості

Щоб почувати себе безпечно, варто завжди перевіряти право власності орендодавця на житло.

Так зменшиться ймовірність потрапити на шахраїв. Якщо переконатися, що договір оренди є законним, можна уникнути можливих проблем і захистити свої права у разі конфлікту.

"Достатньо отримати від орендодавця його ІПН. З цими даними ви зможете скористатись сервісом Опендатабот для перевірки наявності у людини права власності на квартиру", – кажуть аналітики.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за статтею про шахрайство (ст. 190), що на 20% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Це є рекордним показником за останні 12 років.