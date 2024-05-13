Склади збанкрутілого заводу Тарути у Дніпрі продали за 45 мільйонів

Частину приміщень збанкрутілого ПАТ "Дніпропетровський трубний завод" бізнесмена Сергія Тарути продали на аукціонів за 45,12 млн грн.

Торги відбулися у понеділок, 13 травня, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі "Прозорро.Продажі".

Це вже 15-й лот майна боржника, до нього увійшли будівлі загальною площею 8674,4 кв. м:

виробнича будівля загальною площею 4459,8 кв. м (склад рулонів стрічки);

будівлі та споруди складу рулонів стрічки ТЕСЦ з прибудовою загальною площею 2282 кв. м;

нежитлова будівля загальною площею 1932,6 кв. м.

Стартова ціна активу становила 44 млн грн, в аукціоні взяв участь лише один учасник – ТОВ "Дніпровський електромеханічний завод". Власниками цього підприємства вказані Євген і Павло Музикіни, Сергій Зубко, Анатолій Купенко, Владислав Синовець, Віталій Шульга (по 16% акцій у кожного) і Євген Садовський (4%).

Дніпропетровський трубний завод входить до корпорації ІСД, спеціалізувався на випуску безшовних та електрозварювальних труб і свого часу займав 9% ринку української трубної продукції. Нині завод перебуває у напівзруйнованому стані.

ПАТ "Дніпропетровський трубний завод" було визнано банкрутом ще у 2021 році. З 2016 року завод працював із тривалими простоями через брак сировини від основного постачальника – корпорації ІСД.

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Як повідомлялося, у квітні 2021 року Господарський суд Донецької області відкрив провадження у справі про банкрутство корпорації ІСД.

У липні 2021 року група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського через ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ) придбала цілісний майновий комплекс ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК) із групи ІСД за 9,17 млрд грн.

"Метінвест" був єдиним учасником аукціону з продажу майна підприємства в рамках процедури його банкрутства. Водночас "Метінвест" сам є кредитором ПАТ "ДМК", отже принаймні частина сплачених на аукціоні за майно комбінату коштів повернеться холдингу Ахметова. При цьому "Метінвест" ще в 2018 році викупив три доменні печі Дніпровського меткомбінату, а також трансформаторну підстанцію.

ДМК був одним з найбільших виробників сталі в Україні з металургійним виробництвом повного циклу. Виробничі потужності ЦВК ДМК дозволяли вирбляти 3,9 млн тонн сталі на рік.