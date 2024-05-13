Нафтогазові доходи бюджету Росії підскочили з початку року на 80%

Нафтогазові доходи бюджету Росії за чотири місяці 2024 року становили 4,16 трлн руб. Таким чином, вони зросли на 82% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нафтогазові доходи федерального бюджету становили 7,53 трлн руб. – зростання на 36,8% рік до року, передає enkorr із посиланням на дані Мінфіну РФ.

"Накопичення додаткових нафтогазових доходів у періоди сприятливої цінової кон'юнктури й використання коштів ФНБ (Фонд национального благосостояния, – ред.) на покриття недоотриманих нафтогазових доходів відповідно до параметрів "бюджетного правила" забезпечує стійкість бюджетної системи до коливань у надходженні нафтогазових доходів", – сказано в повідомленні російського Мінфіну.

Надходження оборотних податків, включно з ПДВ, за підсумками січня-квітня зросли на 25,4% до рівня минулого року. Мінфін РФ зазначає, що це "формує стійку базу для подальшого випереджального зростання доходів".

У квітні нафтогазові доходи федерального бюджету третій місяць поспіль перевершили базовий рівень і становили 1,23 трлн руб.

Базовий рівень з цього року визначається з ціни відсікання нафти $60 за барель – на квітень він був визначений Мінфіном РФ у 1,15 трлн руб. Високий рівень нафтогазових доходів бюджету підтримав календарний чинник: до бюджету надійшли збори податку на додатковий дохід – ПДВ, який нафтовики сплачують лише чотири рази на рік.

Нафтогазові доходи Росії

У бюджеті 2024 року російський Мінфін заклав зростання нафтогазових доходів на 30% до 2023 року до 11,5 трлн рублів, що становить третину від загальних запланованих надходжень до бюджету.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року нафтогазові надходження скоротилися на 23,9% до 8,82 трлн рублів з 11,59 трлн рублів у 2022 році через зниження нафтових цін та скорочення обсягів експорту газу в умовах санкцій.

Нагадаємо, доходи від газового експорту Росії за два роки впали в 4 рази.

Водночас пошуки в Росії нових покладів нафти, які могли б покрити запаси, що вибувають через видобуток, 2023 року принесли провальні результати. Так, за підсумками року на державний баланс було поставлено 43 родовища нафти та газу

І хоча кількість нових родовищ зросла на 9 порівняно з минулим роком, лише одне з них потрапило до категорії великих – нафтогазоконденсатне родовище імені Р. У. Маганова на шельфі Каспійського моря із запасами 136,2 млрд кубометрів газу.

Серед нафтових родовищ великих не знайшлося.

Подібні результати геологорозвідувальних робіт фіксуються в Росії з року в рік. За останні п'ять років лише одного разу нафтовикам і геологам вдалося відкрити нове велике нафтове родовище – мадачагське на шельфі Баренцевого моря із запасами 82,3 млн тонн.

До 90% всіх нафтогазових родовищ, що відкриваються, належать до дрібних і дуже дрібних. При цьому, за даними Мінприроди РФ, майже всі запаси нафти в Росії вже залучені до роботи: нерозподілений фонд становить лише 3%.