Енергетики знову обмежать потужність промисловості через дефіцит електроенергії (оновлено)
У вівторок, 14 травня, енергетики планують застосувати графіки обмеження потужності для промисловості, починаючи з 16:00.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що минулої доби у вечірні та нічні години в усіх регіонах, крім Херсонщини, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.
"Сьогодні також планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості, починаючи з 16:00", – йдеться у повідомленні.
НЕК "Укренерго" уточнили, що обмеження триватимуть аж до 07:00 15 травня.
"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях", – пояснили в компанії.
У Міненерго додали, що потреби споживачів вчора покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.
Сьогодні вже також здійснювалося аварійне постачання електроенергії з цих країн. Залучення аварійної допомоги передбачається і ввечері.
Водночас на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 21 072 МВт-год. Експорту не передбачається.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності.
За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.
Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.
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