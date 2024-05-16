В Україні різко зросли ціни на полуницю. У чому причина?

На поточному тижні українські виробники полуниці підвищили ціни через нестабільні й малооб’ємні поставки цієї ягоди, які пояснюються погіршенням погодних умов в основних регіонах вирощування полуниці.

Так, сьогодні полуниця продається по 50-80 грн/кг ($1,26-2,02/кг), що в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, йдеться у повідомленні проєкту EastFruit.

Виробники вважають, що ажіотаж навколо суниці садової пов'язаний із дуже низькою її пропозицією на ринку, хоча сезон ягоди з відкритого ґрунту в південних і західних областях уже почався.

Водночас, сьогодні місцева полуниця на українському ринку пропонується до продажу в середньому на 48% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому більшість ключових гравців ринку не виключають, що незабаром ціни можуть помітно знизитисявнаслудок стабілізації погодних умов, що своєю чергою призведе до збільшення пропозиції з місцевих господарств.

За результатами минулого тижня повідомлялося, що ціни на полуницю з місцевих господарств впали на 40% та на той момент уже опустилися нижче минулорічних показників.