Кабмін обмежив рекламу онлайн-казино

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про обмеження азартних ігор та їхньої реклами в інтернеті.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, на виконання рішення РНБО, а також до набрання чинності закону про боротьбу з лудоманією, але не пізніше закінчення дії воєнного стану, уряд ухвалив рішення встановити порядок обмеження реклами азартних ігор в інтернеті.

Зокрема, рішення передбачає:

обмеження розповсюдження реклами азартних ігор, торговельних марок, інших позначень, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.

заборону реєстрації організаторами онлайн-казино кількох клієнтських рахунків для одного гравця;

після реєстрації та перед початком гри користувач має встановити для себе ліміт коштів, які він бажає витратити, максимальний час безперервної гри протягом доби i максимальний час гри протягом тижня.

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Гральний бізнес в Україні

Як повідомлялося, компанії, які легально займаються організацією грального бізнесу, у 2023 році отримали 53 млрд грн доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку.

Йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність фізичних та онлайн-казино, букмекерського бізнесу та організацію ігор в покер на гроші (без урахування окремих ліцензій на зали гральних автоматів).

Раніше ЗМІ нагадали про оцінку Національного банку, зроблену в лютому 2023 року, згідно з якою українці витрачали в онлайн-казино, на ставках та у фізичних ігрових закладах 12-15 млрд грн на місяць, тобто 144-180 млрд грн на рік. Це втричі більше, ніж виторг легальних компаній грального бізнесу.

Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані НБУ повідомляв, що безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор у 2023 році зросли до 83 млрд грн.

Станом на квітень 2024 року в Україні заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор, також розслідують понад 450 кримінальних правопорушень за фактами їхньої нелегальної організації.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Спускають бойові та несуть дрони у ломбарди. Чому Україну накрила епідемія лудоманії".