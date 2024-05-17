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Новини
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Кабмін обмежив рекламу онлайн-казино

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову про обмеження азартних ігор та їхньої реклами в інтернеті.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, на виконання рішення РНБО, а також до набрання чинності закону про боротьбу з лудоманією, але не пізніше закінчення дії воєнного стану, уряд ухвалив рішення встановити порядок обмеження реклами азартних ігор в інтернеті.

Зокрема, рішення передбачає:

  • обмеження розповсюдження реклами азартних ігор, торговельних марок, інших позначень, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.
  • заборону реєстрації організаторами онлайн-казино кількох клієнтських рахунків для одного гравця;
  • після реєстрації та перед початком гри користувач має встановити для себе ліміт коштів, які він бажає витратити, максимальний час безперервної гри протягом доби i максимальний час гри протягом тижня.

Читайте також: В Україні можуть повністю заборонити рекламу азартних ігор

Гральний бізнес в Україні

Як повідомлялося, компанії, які легально займаються організацією грального бізнесу, у 2023 році отримали 53 млрд грн доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку.

Йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність фізичних та онлайн-казино, букмекерського бізнесу та організацію ігор в покер на гроші (без урахування окремих ліцензій на зали гральних автоматів).

Раніше ЗМІ нагадали про оцінку Національного банку, зроблену в лютому 2023 року, згідно з якою українці витрачали в онлайн-казино, на ставках та у фізичних ігрових закладах 12-15 млрд грн на місяць, тобто 144-180 млрд грн на рік. Це втричі більше, ніж виторг легальних компаній грального бізнесу.

Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані НБУ повідомляв, що безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор у 2023 році зросли до 83 млрд грн.

Станом на квітень 2024 року в Україні заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор, також розслідують понад 450 кримінальних правопорушень за фактами їхньої нелегальної організації.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Спускають бойові та несуть дрони у ломбарди. Чому Україну накрила епідемія лудоманії".

Автор: 

Кабмін (7742) азартні ігри (181)


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А у селі "Гадюкіно" знову дощі...
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17.05.2024 13:20 Відповісти
А гроші з 2019 року теж повернуть до бюджету!
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17.05.2024 13:21 Відповісти
уряд ухвалив рішення встановити порядок обмеження реклами азартних ігор в інтернеті

ФсьО.
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17.05.2024 13:31 Відповісти
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17.05.2024 13:33 Відповісти
Либо пусть строят город-сад на пустом месте где ничего нет и не было, типо дам Вегаса или Макао, и отбивают бабло казино, либо нафиг такой бизнес не нужен. Жертвы азарта могут играть в лоторею, орёл или решка, дурака или другие интересные игры
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17.05.2024 15:16 Відповісти
Краще б обмежили рекламу горілки.
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17.05.2024 18:38 Відповісти
Як на мене, то зараз багато способів швидко грощі заробити є. Я ось заробляю на лото, лотерейні білети https://unl.ua/uk/news/maksima-dzhekpot-1356025 тут онлайн замовляю, це зручно і при цьому вигідно, спробуйте, гадаю з таким зарабітком ви про кредити забудете
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19.07.2024 12:27 Відповісти

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