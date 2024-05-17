Зеленський дозволив Митниці відновити перевірки бізнесу

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким поновлено повноваження митних органів на проведення документальних перевірок.

Відповідний закон №3613-IX "Про внесення змін до Митного кодексу та інших законів щодо особливостей здійснення митного контролю та митного оформлення окремих категорій товарів" офіційно оприлюднено 15 травня, він вже набув чинності, повідомляє Державна митна служба України.

Законом, зокрема, поновлено проведення:

планових виїзних документальних перевірок;

позапланових виїзних документальних перевірок;

невиїзних документальних перевірок;

зустрічних звірок.

При цьому Митні органи зобов’язані поновити на невикористаний строк документальні перевірки, зустрічні звірки, розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року. Акти за їх результатами, податкові повідомлення-рішення, процедуру вручення яких не завершено до 24 лютого 2022 року, надсилаються до 1 липня 2024 року.

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Також закон визначає критерії для включення підприємств до планів-графіків документальних планових виїзних перевірок митного органу в 2024 році, а саме:

які здійснюють ввезення на митну територію України підакцизних товарів, товарів, подібних до тих, щодо яких застосовуються особливі види мита;

які здійснюють вивезення з митної території України товарів, на які законом встановлено вивізне мито;

які оформили митні декларації із звільненням від сплати митних платежів, використанням пільг, розстроченням сплати митних платежів;

щодо яких у митного органу наявна інформація про декларування складових митної вартості, визначених цим Кодексом, не в повному обсязі;

щодо яких у митного органу наявна інформація про порушення правил класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

щодо яких у митного органу наявна інформація щодо недостовірного декларування країни походження, що впливає на надходження митних платежів до бюджету.

Водночас законом продовжено дію мораторію на проведення документальних перевірок з питань митної справи щодо платників податків:

з питань ввезення ними на митну територію України товарів, визнаних гуманітарною допомогою у період дії воєнного стану;

місцезнаходженням яких є тимчасово окуповані території України, зони бойових дій, а також зони можливих бойових дій.

Податкові перевірки вже відновили. Кого це стосується?

Як повідомлялося, на початку грудня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Згідно із документом, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені підприємства у сфері виробництва підакцизної продукції, азартних ігор, фінансових послуг, а також платники, які за 2021 рік:

мали в 2 рази більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;

річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Водночас не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.