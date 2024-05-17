Україна вичерпала річну квоту на експорт цукру до ЄС. Єврокомісія може застосувати "екстрене гальмування"

Україна вже вичерпала річну квоту на експорт цукру до країн Євросоюзу, це може призвести до скасування пільгового режиму для українського цукру не лише на 2024, а і на 2025 рік.

Відтак асоціація "Укрцукор" просить Кабмін терміново встановити нульову квоту на експорт цукру до ЄС на 2024 рік, повідомляє пресслужба об'єднання.

"Фактично мова йде про ініціативне закриття Україною кордону для експорту цукру в ЄС в найкоротші можливі терміни у звʼязку з тим, що експортні значення по цукру вже сягнули 262,6 тис тон, визначених як квота України на 2024 рік", – зазначається у повідомленні.

"Укрцукор" вважає, що таке рішення підтвердить готовність українських виробників інтегруватись у європейський ринок цукру і відповідати його вимогам. В іншому випадку Єврокомісія може скасувати преференції для імпорту цукру з України не лише на 2024, а і на 2025 рік.

Читайте також: У Мінагрополітики закликали аграріїв шукати покупців на українську продукцію за межами ЄС

Як повідомлялося, 13 травня 2024 року Рада Європейського Союзу схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на 1 рік – до 5 червня 2025 року.

Водночас це рішення передбачає запровадження механізму "екстреного гальмування" для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, зокрема цукру, у випадку, якщо імпорт цих продуктів у 2024 році перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та протягом усього 2022 та 2023 років.

Аналогічні заходи по екстреному гальмуванню можуть бути застосовані в 2025 році, у випадку, якщо в період з 1 січня 2025 до 5 червня 2025 року обсяг українського експорту перевищить 5/12 квоти, встановленої на 2024 рік.