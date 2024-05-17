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Новини
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Україна вичерпала річну квоту на експорт цукру до ЄС. Єврокомісія може застосувати "екстрене гальмування"

цукор

Україна вже вичерпала річну квоту на експорт цукру до країн Євросоюзу, це може призвести до скасування пільгового режиму для українського цукру не лише на 2024, а і на 2025 рік.

Відтак асоціація "Укрцукор" просить Кабмін терміново встановити нульову квоту на експорт цукру до ЄС на 2024 рік, повідомляє пресслужба об'єднання.

"Фактично мова йде про ініціативне закриття Україною кордону для експорту цукру в ЄС в найкоротші можливі терміни у звʼязку з тим, що експортні значення по цукру вже сягнули 262,6 тис тон, визначених як квота України на 2024 рік", – зазначається у повідомленні.

"Укрцукор" вважає, що таке рішення підтвердить готовність українських виробників інтегруватись у європейський ринок цукру і відповідати його вимогам. В іншому випадку Єврокомісія може скасувати преференції для імпорту цукру з України не лише на 2024, а і на 2025 рік.

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Як повідомлялося, 13 травня 2024 року Рада Європейського Союзу схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на 1 рік – до 5 червня 2025 року.

Водночас це рішення передбачає запровадження механізму "екстреного гальмування" для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, зокрема цукру, у випадку, якщо імпорт цих продуктів у 2024 році перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та протягом усього 2022 та 2023 років.

Аналогічні заходи по екстреному гальмуванню можуть бути застосовані в 2025 році, у випадку, якщо в період з 1 січня 2025 до 5 червня 2025 року обсяг українського експорту перевищить 5/12 квоти, встановленої на 2024 рік.

Автор: 

Кабмін (7742) квоти (148) цукор (271) експорт (3825) Євросоюз (5095)


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Топ коментарі
+6
тобто, весь цукор, що мали протягом протягом року, вивезли вже в травні?
я ж кажу, крадуть, як в останній раз.
як, отой наркоман чи ігроман, все з хати.
очікуємо чергову блокаду кордону та гнівні завивання, корисних ідіотів про клятих пшеків.
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17.05.2024 18:40
+2
Чому квот не має на бразильський цукор,чи інших Латиноамериканських країн?Хто кандидат на членство ЄС,Україна чи Бразилія?
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17.05.2024 18:32
+2
Так тепер в Україні ціна на ЦУКОР зменьшеться!
А Шмигаль, чомусь тихариться з КМУ… Це ж покращення, чи подорожчання ?!? І верещучка затаілася !!…
Мабуть, вони зараз ТЕРМІНОВО, готують свої резюме, для отого, КООЛІЦІЙНОГО УРЯДУ… Який там цукор??!!
Кадровики, мабуть вчергове, ліплять ГОРБАТОГО…
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17.05.2024 18:33
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Зробіть крутий бренд на самогон як на текілу або бренді та гнати з цукру декалітрами для буржуїв
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17.05.2024 18:12 Відповісти
Тут есть виски, граппа, паленка...этого добра хватает.
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17.05.2024 18:27 Відповісти
Чому квот не має на бразильський цукор,чи інших Латиноамериканських країн?Хто кандидат на членство ЄС,Україна чи Бразилія?
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17.05.2024 18:32 Відповісти
Не може такого бути. Бразилія виробляє 40,5 млн тонн. Без квот Європа просто втонула б у цукрі. Нагуглив півторарічну новину:

"Бразилія має кілька спеціальних квот в ЄС, зокрема на цукор, курку, яловичину та індичку". "квота, спеціально призначена для бразильського цукру, яка наразі становить 388 120 тонн, буде зменшена до 341 550 тонн"
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17.05.2024 19:47 Відповісти
Так тепер в Україні ціна на ЦУКОР зменьшеться!
А Шмигаль, чомусь тихариться з КМУ… Це ж покращення, чи подорожчання ?!? І верещучка затаілася !!…
Мабуть, вони зараз ТЕРМІНОВО, готують свої резюме, для отого, КООЛІЦІЙНОГО УРЯДУ… Який там цукор??!!
Кадровики, мабуть вчергове, ліплять ГОРБАТОГО…
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17.05.2024 18:33 Відповісти
Може сивожопа гнила ціни в Україні знизить?
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17.05.2024 20:33 Відповісти
тобто, весь цукор, що мали протягом протягом року, вивезли вже в травні?
я ж кажу, крадуть, як в останній раз.
як, отой наркоман чи ігроман, все з хати.
очікуємо чергову блокаду кордону та гнівні завивання, корисних ідіотів про клятих пшеків.
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17.05.2024 18:40 Відповісти
Ци означає це, що цукор у нас подешевшає?
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17.05.2024 19:16 Відповісти
Ні))
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17.05.2024 19:45 Відповісти
Ну і як вам підписана асоціація з ЄС? Задоволені, їжте.
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17.05.2024 19:24 Відповісти
Значить в Україні бариги піднімуть ціни на цукор. А ягід в цьому році мабуть буде дуже мало, то хто братиме той цукор...
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17.05.2024 19:36 Відповісти
То може краще самогоночки вигнати? )
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17.05.2024 19:48 Відповісти
Так ціни ж на цукор загилять такі шо та самогоночка золота вийде
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17.05.2024 19:54 Відповісти
Дивно, проти української продукції є квоти в ЄС, а проти польської продукції, яка забила всі магазини в Україні немає квот. Це як?
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17.05.2024 20:28 Відповісти

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