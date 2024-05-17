Криза нерухомості в Китаї: На викуп непроданих квартир планують витратити $42 мільярди

Китай оголосив про свою найпотужнішу спробу врятувати місцевий ринок нерухомості: уряд пом’якшив правила іпотеки та закликав місцеві органи влади викуповувати непродані будинки.

Про це пише Bloomberg, передає ЕП.

Пакет підтримки включає зниження вимог до першого внеску для покупців житла та 300 млрд юанів ($42 млрд) фінансування, аби допомогти фірмам, які підтримуються урядом, викупити непродані будинки у забудовників.

Ці об'єкти потім будуть перетворені на доступне житло.

Однак, як зазначає агентство, поки незрозуміло, чи зможе цей план "підвести риску" під кризою на ринку нерухомості.

Фінансування, оголошене центральним банком Китаю, є лише частиною того, що, на думку деяких аналітиків, необхідно для вирішення проблеми невідповідності попиту та пропозиції на ринку житла, і багато потенційних покупців чекають на подальше падіння цін, перш ніж вступати в гру.

За оцінками центрального банку, програма перекредитування може призвести до видачі кредитів на купівлю житла в цілому на 500 млрд юанів.

Однак це менше за оцінки аналітиків, які оцінюють необхідне фінансування від 1 трлн до 5 трлн юанів – залежно від масштабу і швидкості, з якою уряд розбиратиметься з інвентаризацією житлового фонду.

Китай також скасував нижню межу іпотечних ставок для купівлі першого та другого житла для фізосіб.

Так, центральний банк Китаю знизив мінімальний перший внесок для покупців житла до 15%, що є рекордно низьким показником. Покупці вторинного житла тепер повинні внести 25%, причому обидва кроки означають зниження на 5%.

Кожному місту все ще потрібно буде ухвалювати рішення щодо іпотечних ставок після того, як загальнонаціональний мінімум було скасовано. Місцеві органи влади можуть вирішувати, чи зберігати мінімальну іпотечну ставку і на якому рівні.

Криза нерухомості

У жовтні минулого року повідомлялося, що китайський бізнесмен Хуей Ка Янь, який ще кілька років тому був другою за рівнем статків людиною Азії, втратив майже 98% свого багатства і в кінці жовтня 2023 року вибув зі списку мільярдерів.

Хуей – засновник та голова ради директорів китайського забудовника Evergrande, який перебуває на межі банкрутства. У 2017 році його особисті статки оцінювалися у $42 млрд, а тепер вони впали до $979 млн слідом за падінням ціни акцій Evergrande через кризу на ринку нерухомості Китаю.

У липні 2023 року стало відомо, що Evergrande за два роки втратила $81 млрд, а у серпні подав заяву про банкрутство у США.

На сайті Evergrande вказано, що вона реалізує понад 1300 проєктів у понад 280 містах Китаю. До складу групи також входить автомобільна компанія, яка виробляє електромобілі, й футбольний клуб.

Наприкінці 2021 року Evergrande оголосила дефолт по офшорних боргах, ставши символом боргової кризи, яка охопила сектор нерухомості Китаю.