Державні компанії цього року видобудуть близько 15 мільярдів кубометрів газу, – Чернишов

Група "Нафтогаз" очікує, що державні газовидобувні компанії цього року видобудуть близько 15 млрд кубометрів газу.

Про це заявив голова правління групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов під час телемарафону, передає Укрінформ.

"Ми збільшуємо видобуток, плануємо досягти чи наблизитись до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 млрд кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів так званої соціальної категорії", – зазначив Чернишов.

Він додав, що також збільшується й видобуток нафти, який за підсумками року має становити 2 млн тонн.

Чернишов сказав, що на сьогодні в підземних сховищах зберігається більше 8 млрд кубометрів газу. До початку зими "Нафтогаз" має докачати цей об'єм до 13 млрд кубометрів.

Український видобуток газу

Наприкінці квітня "Нафтогаз" звітував про збільшення видобутку газу до максимуму за два роки. Так, державне "Укргазвидобування" у першому кварталі цього року збільшило видобуток на 12%.

У березні "Нафтогаз" запустив найпотужнішу свердловину за останні 2,5 року.

У травні "Укргазвидобування" запустило дві нові потужні газові свердловини на найглибшому родовищі.