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Новини
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Сьогодні вночі й завтра впродовж дня світло відключатимуть по всій Україні, – "Укренерго"

київ,світло

Завтра, 21 травня, з 00:00 і впродовж доби для промислових та побутових споживачів по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Графіки можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які "Укренерго" вже довело до кожного обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", – нагадали в "Укренерго".

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Я так розумію, що подібними новинами "Укренерго" будуть тішити нас щодня і по декілька разів, аж поки не доб'ються бажаного підвищення тарифів. Зрештою, громадяни мусять власним коштом відбудувати приватне майно, аби олігархи могли і далі дерти з них чималі гроші, бо яхти, суперкари та елітні маєтки за кордоном утримувати не дешево.
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20.05.2024 19:30 Відповісти
Бариги собі мільйонні зарплати і премії , а народ пох .геть зешоблу злодійську від влади .
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21.05.2024 00:18 Відповісти
Так здається "голова" (хоча, яка там "голова -головка для гри на піяніно) цієї шобли вже вчора став нелігітимний. І що на цей рахунок говорить Конституція - ОСНОВНИЙ ЗАКОН? Чи їм нас...ти на нього?
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21.05.2024 02:57 Відповісти
***** іди русня їбана
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21.05.2024 07:53 Відповісти

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