Сьогодні вночі й завтра впродовж дня світло відключатимуть по всій Україні, – "Укренерго"

Завтра, 21 травня, з 00:00 і впродовж доби для промислових та побутових споживачів по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Графіки можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які "Укренерго" вже довело до кожного обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", – нагадали в "Укренерго".

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.