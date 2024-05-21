БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
117 0

Київська область зменшить вуличне освітлення у вечірній та нічний час

киев,улица,фонарь,переход

У Київській області зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час задля економії електроенергії.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні штабу Ради оборони області, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Ситуація з електроенергією досі залишається вкрай складною. Тому маємо використовувати всі засоби, які допоможуть економити. Маємо накопичити додатковий ресурс, щоб мінімізувати всі незручності. Рішення довели до всіх громад області. З проханням максимально контролювати його виконання", – зазначив Кравченко.

Він також звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням домовлятися з бізнесом про ощадливе використання зовнішнього освітлення. 

"Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів – це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії", – підкреслив Кравченко.

На початку травня повідомлялося, що через дефіцит електроенергії в енергосистемі України у Чернігові повністю вимикатимуть вуличне освітлення після 22:30.

Як повідомлялося, 21 травня з 00:00 і впродовж доби для промислових та побутових споживачів по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Автор: 

Київська область (285) електроенергія (4235) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 