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Новини
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Рішення ще немає: У Міненерго обіцяють "посильний тариф" на світло для населення

тариф

У Міністерстві енергетики продовжують розрахунки щодо тарифів на електроенергію для населення. Утім, остаточного рішення поки що не ухвалили.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Укрінформ.

"Здійснюються розрахунки щодо умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються, перш за все, на тому, що для населення це мають бути посильні тарифи", – зазначив він.

За словами заступника міністра, незначне підвищення тарифів минулоріч дозволило енергетикам відновити 3 ГВт потужності електростанцій.

Водночас Колісник підкреслив, що остаточного рішення щодо конкретної ціни поки немає.

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Він додав, що Міненерго також активно працює над залученням фінансування від міжнародних партнерів для проведення ремонтів на генерації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросла орієнтовно на суму до 250 гривень.

Якк повідомлялося, більшість українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на електроенергію для забезпечення ремонту зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Автор: 

тарифи (1302) електроенергія (4235) Підвищення тарифів (237) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+8
У ахметки гроші є, у 2023 році він збагатився непогано, тому хай відбудовує за свій кошт свої обленерго та теци , а не за кошт знедолених пенсіонерів, робітників та селян! 🤬
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21.05.2024 15:11
+4
Та звiдки у рудого грошi на ремонт енергообладнання? Треба ще пару маєткiв у Лондонi придивитись.А на знедолених пенсіонерів, робітників та селян вiн *** поклав, як i цi зеленi ********.
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21.05.2024 15:31
+3
А що є вже в розробці і "непосильні"тарифи?
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21.05.2024 15:58
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У ахметки гроші є, у 2023 році він збагатився непогано, тому хай відбудовує за свій кошт свої обленерго та теци , а не за кошт знедолених пенсіонерів, робітників та селян! 🤬
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21.05.2024 15:11 Відповісти
Та звiдки у рудого грошi на ремонт енергообладнання? Треба ще пару маєткiв у Лондонi придивитись.А на знедолених пенсіонерів, робітників та селян вiн *** поклав, як i цi зеленi ********.
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21.05.2024 15:31 Відповісти
А що є вже в розробці і "непосильні"тарифи?
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21.05.2024 15:58 Відповісти
Ага!!! «Потужний» та «незламний»!… А ті хто рапортували, що «усі ТЕЦ під захистом» і розікрали на цьому мільярди ( усякі там Наєми) не хочуть відповідати і посидіти ?
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21.05.2024 15:58 Відповісти
Угу. Обов'язково тре' дістати колючку з дупи Гудкові. Бо інакше Сонце згасне, Земля налетить на свою вісь, а вокзальна курва Свєтка пострижеться в монахині.
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21.05.2024 16:03 Відповісти
Ага, а ось пicля ремонти тариф знизят ? Ну а що, це ж логiчно
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21.05.2024 16:25 Відповісти
Люди поводять себе так, як їм дозволяють.
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21.05.2024 16:28 Відповісти
За словами заступника міністра, незначне https://biz.censor.net/tag/6422/pidvyschennya_taryfiv/news/page/1 минулоріч Джерело: https://biz.censor.net/n3490569
**********
Ага. "Незначне" підвищення тарифів майже вдвічі.
А яке ж тоді має бути значне підвищення? Разів у 5? У 10 разів? Ви там у своїх урядах вже взагалі **** далися?
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21.05.2024 16:31 Відповісти
Цей бандит і злодій ніяк не може нажертися.
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21.05.2024 16:36 Відповісти
Так ніхто не підвищував ціну на електроенергію,вона як була 1 копійку за кіловат,так і залишилась,а підняли ціну на транспортування і на послуги укренерго.Оця сума 2.63 ми платимо укренерго,а 1 копійку платимо атомникам і гідроенергетиці.
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21.05.2024 16:46 Відповісти
Брати гроші наперед для створення продукту - це називається краудфандінг та інвестиції. Тобто ми платимо тариф по 5 грн - ми стаємо співвласниками побудованих електростанцій, так же? І прибуток після цього не Ахметову і ко, а по внеску? І після повного фінансування тариф же знизиться, так?
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21.05.2024 17:32 Відповісти
В 23 вони казали що ми зробили тарифи як в Європі ринкові ,а шо ж змінилося?лохів більше стало чи и шо...
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21.05.2024 17:36 Відповісти
1. Підіймаємо тарифи для відбудови електростанцій

2. За шалені гроші відбудовуємо електростанції, бо кожен хоче вкрасти на будівництві

3. Кацапи наступного дня знищують електростанцію, бо захист є тільки на папері

4. Див. п.1
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21.05.2024 22:00 Відповісти

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