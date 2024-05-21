Рішення ще немає: У Міненерго обіцяють "посильний тариф" на світло для населення

У Міністерстві енергетики продовжують розрахунки щодо тарифів на електроенергію для населення. Утім, остаточного рішення поки що не ухвалили.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Укрінформ.

"Здійснюються розрахунки щодо умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються, перш за все, на тому, що для населення це мають бути посильні тарифи", – зазначив він.

За словами заступника міністра, незначне підвищення тарифів минулоріч дозволило енергетикам відновити 3 ГВт потужності електростанцій.

Водночас Колісник підкреслив, що остаточного рішення щодо конкретної ціни поки немає.

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Він додав, що Міненерго також активно працює над залученням фінансування від міжнародних партнерів для проведення ремонтів на генерації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросла орієнтовно на суму до 250 гривень.

Якк повідомлялося, більшість українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на електроенергію для забезпечення ремонту зруйнованих об’єктів інфраструктури.