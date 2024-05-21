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Новини
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Наслідки російських ударів по ТЕС: Частка електроенергії з вугілля на ринку України впала вдвічі

тес,ладижин

Частка електроенергії, виробленої на вугільних електростанціях, у квітні становила лише 6,65% у структурі реалізації на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), хоча у березні вона сягала 13,42%.

Про це свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".

Загалом на РДН та ВДР у квітні було продано 1,97 млн МВт-год електроенергії, у тому числі 1,72 млн МВт-год з визначеного джерела походження. З усього обсягу проданої електроенергії вироблено:

  • 20,57% – з природного газу;
  • 19,23% – з ядерного палива;
  • 15,28% – з сонячного випромінювання;
  • 6,65% – з вугілля;
  • 1,97% – з енергії вітру;
  • 1,18% – з біомаси;
  • 1,13% – з біогазу.

Нагадаємо, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Найбільше постраждали саме вугільні ТЕС, значних пошкоджень також зазнали гідроелектростанції.

Зокрема, внаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Руйнувань також зазнали Бурштинська, Ладижинська та інші ТЕС енергохолдингу ДТЕК та дві гідроелектростанції "Укргідроенерго".

За оцінкою міністра енергетики Германа Галущенка, внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Автор: 

ТЕС (677) вугілля (1895) електроенергія (4235) Оператор ринку (74)


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Ось ті довбойоби, які волають про "олігархи мають платити - не траба підвищувати тарифи на електрику" - хай дивляться на ці цифри і розуміють, що в зимку буде дуже "світло"... і якщо в осені та в зимку ви будете мати 12 годин електрики на день - це буде дуже добре... Будете йти на роботу в суцільній темряві і повертатись додому в темряві.. Тупо немає чим пікові навантаження зранку та у вечорі перекривати.. Підари знищии більшість ТЕС та ГЕС...
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21.05.2024 16:57 Відповісти
відсоток з біомаси треба піднімати..., є резерви...
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21.05.2024 16:59 Відповісти
Це точно проблеми не вирішить - було 1% стане 2%... Харкову це точно не допоможе...
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21.05.2024 17:10 Відповісти
Доречі. В зимку не буде стільки світла і СЕС процент вироблення електрики раза у 2 зменшить...
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21.05.2024 17:08 Відповісти
Дятли зеленського з міненерго розповідають про "розподілену генерацію" на основі газових турбін, але це дорого коштує і треба багато природного газу, а щє треба багато грошей... В нормальних умовах тільки проєктування їх встановлення та підключення займає рік..
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21.05.2024 17:13 Відповісти
З усього обсягу проданої електроенергії вироблено:
20,57% - з природного газу;19,23% - з ядерного палива;15,28% - з сонячного випромінювання;6,65% - з вугілля;1,97% - з енергії вітру;1,18% - з біомаси;1,13% - з біогазу.
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Разом 66,01 % . Поясніть , хто розуміє цю математику .....
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21.05.2024 17:31 Відповісти
Якийсь мудрагель загубив таку "дрібничку", як ГЕС.
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21.05.2024 23:17 Відповісти
Ще є електростанції на мазуті, на сланці.
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21.05.2024 23:19 Відповісти

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