Наслідки російських ударів по ТЕС: Частка електроенергії з вугілля на ринку України впала вдвічі

Частка електроенергії, виробленої на вугільних електростанціях, у квітні становила лише 6,65% у структурі реалізації на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), хоча у березні вона сягала 13,42%.

Про це свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".

Загалом на РДН та ВДР у квітні було продано 1,97 млн МВт-год електроенергії, у тому числі 1,72 млн МВт-год з визначеного джерела походження. З усього обсягу проданої електроенергії вироблено:

20,57% – з природного газу;

19,23% – з ядерного палива;

15,28% – з сонячного випромінювання;

6,65% – з вугілля;

1,97% – з енергії вітру;

1,18% – з біомаси;

1,13% – з біогазу.

Нагадаємо, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Найбільше постраждали саме вугільні ТЕС, значних пошкоджень також зазнали гідроелектростанції.

Зокрема, внаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Руйнувань також зазнали Бурштинська, Ладижинська та інші ТЕС енергохолдингу ДТЕК та дві гідроелектростанції "Укргідроенерго".

За оцінкою міністра енергетики Германа Галущенка, внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.