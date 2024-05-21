Шмигаль доручив розробити нові графіки відключень світла

Міністерству енергетики та "Укренерго" доручено розробити проєкт постанови про справедливі графіки відключень світла.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 травня.

"Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об'єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих", – зауважив Шмигаль.

Він зазначив, що ситуація в енергетиці важка, та нагадав, що внаслідок російських обстрілів втрачено 8 ГВт потужності.

Через значний дефіцит Україна продовжує рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи, але максимальна технічна можливість імпорту складає 1,7 ГВт.

"Тобто імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому "Укренерго" змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян", – пояснив прем'єр.

Чому відключають світло

Нагадаємо, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Найбільше постраждали саме вугільні ТЕС, значних пошкоджень також зазнали гідроелектростанції.

Зокрема, внаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Руйнувань також зазнали Бурштинська, Ладижинська та інші ТЕС енергохолдингу ДТЕК та дві гідроелектростанції "Укргідроенерго".

За оцінкою міністра енергетики Германа Галущенка, внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.