Підвищення акцизів: що буде з цінами на нафтопродукти

Минулого тижня Кабінет міністрів схвалив підвищення акцизів на пальне з 1 липня. Разом із тим, у ЗМІ почалась кампанія із залякування наслідками цього рішення – зокрема про майбутнє здорожчання бензину до 75-80 грн/л. Водночас директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн каже, що ціни "не факт, що взагалі зростуть".

Про це він повідомив у своїй колонці для "БізнесЦензора".

Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня (якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада), у перерахунку збільшує податкову складову у бензині на 1,5 грн/л, дизпальному – 2 грн/л, скраплений газ – 5,5 грн/л.

Утім, за словами Куюна, ціни на пальне не "факт, що зростуть".

"Ціна на пальне складається з декількох складових. Податкова складова значна, але не найбільша. Основна – це закупівельна вартість, читай, світова ціна. Наприклад, якщо б закон стартував сьогодні, то по дизпальному взагалі б ніхто не побачив змін, бо тут ціна падає через гарну зовнішню кон’юнктуру. Гадаю, не було б особливо помітних змін й по бензину", – наголошує він.

Водночас, визнає експерт, підвищення цін на автогаз дійсно не уникнути. Утім, все залежатиме від ринкової ситуації на момент запровадження нових акцизів.

Читайте також: Мінфін готує підвищення військового збору та акцизів. Кого зачеплять податкові зміни

Крім того, він підкреслює, що зростання акцизів на пальне не призведуть до стрибка цін на харчі, принаймні на перший етапах підняття акцизу.

"Це вже не та аграрка з радянськими тракторами, які жерли солярку як не в себе. Паливна складова в ціни аграрної продукції мізерна, тому й помітних наслідків для цін на харчі й решту не має бути. Це, до речі, стосується й абсолютної більшості товарів широкого вжитку", – пояснює директор консалтингового агентства "А-95".

При цьому, за його словами, задача уряду – контролювати ціноутворення й об’єктивну зміну цін.

До того ж зростання акцизів не спричинить розширення "чорного ринку" пального, наголошує Куюн. Інша справа – "сірий" ринок, несплата ПДВ, податку на прибуток, зарплатних податків. Але це "хронічна проблематика".

"Від підвищення податків ніхто не в захваті. Включно із продавцями пального, для яких підвищення цін загрожує зменшенням споживання, а відповідно продажів. Але страшніше за це – війна. Вона потребує ресурсів і виключно державний бюджет фінансує нашу армію. Запропоноване збільшення акцизів гарантовано додасть казні 37 млрд грн до кінця року. Просто вважайте це вашим донатом на ЗСУ", – підсумував Куюн.