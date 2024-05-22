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Рада схвалила законопроєкт про боротьбу з незаконними кол-центрами

колцентр

Верховна Рада прийняла в першому читанні ухвалила законопроєкт №10190 про боротьбу з кол-центрами.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 267 нардепів.

Зокрема, законопроєкт доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями:

  • електронно-комунікаційне шахрайство (190-1);
  • створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255-4);
  • залучення до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації.

Як додав Железняк, метою законопроєкту є посилення боротьби з так званими чорними кол-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними вимагають у людей кошти.

Як повідомлялося, у квітні БЕБ викрило незаконне казино та шахрайський кол-центр у столичному бізнес-центрі

Автор: 

ВР (2865) шахрайство (314) Железняк Ярослав (88)


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