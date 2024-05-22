Рада схвалила законопроєкт про боротьбу з незаконними кол-центрами
Верховна Рада прийняла в першому читанні ухвалила законопроєкт №10190 про боротьбу з кол-центрами.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 267 нардепів.
Зокрема, законопроєкт доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями:
- електронно-комунікаційне шахрайство (190-1);
- створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255-4);
- залучення до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації.
Як додав Железняк, метою законопроєкту є посилення боротьби з так званими чорними кол-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними вимагають у людей кошти.
Як повідомлялося, у квітні БЕБ викрило незаконне казино та шахрайський кол-центр у столичному бізнес-центрі
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