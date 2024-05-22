Рада заборонить інспекторам з паркування евакуйовувати автомобілі порушників

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху".

Відповідний законопроєкт №9092-3 у першому читанні підтримали 234 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєктом пропонується позбавити інспекторів з паркування, призначених місцевою владою, права евакуйовувати транспортні засоби та передати відповідні повноваження працівникам Нацполіції. Водночас інспектори з паркування зможуть і надалі штрафувати порушників.

Автори законопроєкту вважають, що виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом проводити евакуацію транспортних засобів за порушення правил паркування.

Крім того, на думку депутатів, евакуація автомобіля може загрожувати здоров’ю або навіть життю громадян, адже може перешкодити їх евакуації у випадку необхідності, а отже – порушувати статтю 3 Конституції, яка встановлює, що "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".

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Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими:

підвищити штрафи за порушення правил паркування до 50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн);

заборонити тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування під час воєнного стану.

Як повідомлялося, у Києві з 22 квітня знову почали стягувати плату за паркування з водіїв автомобілів. Нагадаємо, з кінця лютого КМДА не могла стягувати плату за паркування у столиці через рішення суду.