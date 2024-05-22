Рада заборонить інспекторам з паркування евакуйовувати автомобілі порушників
Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху".
Відповідний законопроєкт №9092-3 у першому читанні підтримали 234 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Законопроєктом пропонується позбавити інспекторів з паркування, призначених місцевою владою, права евакуйовувати транспортні засоби та передати відповідні повноваження працівникам Нацполіції. Водночас інспектори з паркування зможуть і надалі штрафувати порушників.
Автори законопроєкту вважають, що виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом проводити евакуацію транспортних засобів за порушення правил паркування.
Крім того, на думку депутатів, евакуація автомобіля може загрожувати здоров’ю або навіть життю громадян, адже може перешкодити їх евакуації у випадку необхідності, а отже – порушувати статтю 3 Конституції, яка встановлює, що "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".
Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими:
- підвищити штрафи за порушення правил паркування до 50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн);
- заборонити тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування під час воєнного стану.
Як повідомлялося, у Києві з 22 квітня знову почали стягувати плату за паркування з водіїв автомобілів. Нагадаємо, з кінця лютого КМДА не могла стягувати плату за паркування у столиці через рішення суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А заплатити за паркування - жабище давить не по-дитячому.
Поліція знову хоче "господарство"!
Потім МРЕО потрібно буде повернути, за ними паспортну систему і т.д.
Був у Дніпрі (в системі МВС) "зальотний" з донецьких країв, такий собі полковник Мартинов з поганялом "Маргарин" (його улюбленим виразом був - від тебе як від маргарину, ні користі ні шкоди). Правда його ще називали "Дікалон" (це він так називав одеколон) але то вже інша історія.
Так ось він, якщо хотів покарати, наприклад дільничного казав "...дайте йому дільницю, де на території одна бібліотека".
Після того як функції розділили, а "борцунів з економікою - ГСБЕП" вивели в окрему бригаду крохоборів, в поліції стало сумно.
Начальник органу не може викликати начальника ГСБЕП чи ДАІ і дати команду "порішати питання". А патрульна поліція (колишня ППС - "пепси") багато не принесуть. Пиріжки і десять гривень, відібрані у вуличних торговців це не той масштаб.
І дійшли молитви "правоохоронців" до ВР...
дякую. посміявся
Тобто навіть , якщо авто припаркована перед входом в укриття і і її господар скомпрометував безпеку інших громадян, які не можуть потрапити до заблокованого укриття, то він, господар авто правий бо інакше саме його безпека була би скомпроментована, оскільки він не міг би під'їхати до укриття!
Бо Він пан на авто, а решта кріпаки!
Можна писати історію: ,"Початок феодальних відносин в Україні , ХХІ століття"
У когось з депутатів еваекували машину? Чи гірше: не в депутата, а в представника ОВА, призначеного найвеличнішим? Бєспрєдєл!
"...евакуація автомобіля може загрожувати здоров'ю або навіть життю громадян..." Джерело: https://biz.censor.net/n3490779
А якщо це робитиме Поліція, то вже не загрожуватиме? Що за шиза?