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Новини
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Рада заборонить інспекторам з паркування евакуйовувати автомобілі порушників

евакуатор

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху".

Відповідний законопроєкт №9092-3 у першому читанні підтримали 234 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєктом пропонується позбавити інспекторів з паркування, призначених місцевою владою, права евакуйовувати транспортні засоби та передати відповідні повноваження працівникам Нацполіції. Водночас інспектори з паркування зможуть і надалі штрафувати порушників.

Автори законопроєкту вважають, що виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом проводити евакуацію транспортних засобів за порушення правил паркування.

Крім того, на думку депутатів, евакуація автомобіля може загрожувати здоров’ю або навіть життю громадян, адже може перешкодити їх евакуації у випадку необхідності, а отже – порушувати статтю 3 Конституції, яка встановлює, що "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".

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Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими:

  • підвищити штрафи за порушення правил паркування до 50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн);
  • заборонити тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування під час воєнного стану.

Як повідомлялося, у Києві з 22 квітня знову почали стягувати плату за паркування з водіїв автомобілів. Нагадаємо, з кінця лютого КМДА не могла стягувати плату за паркування у столиці через рішення суду.

Автор: 

авто (4123) ВР (2865) паркування (160) парламент (1948) штраф (1110)


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Топ коментарі
+6
Бухим в драбадан депутатам, що залишають авто на стоянках, набридло, що їхні тачки забирають.
А заплатити за паркування - жабище давить не по-дитячому.
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22.05.2024 18:00
+4
Пздц. ))) а як же стаття 3 Конст Уа що до бусифікації ?!) то 1, і 2 то:
Тобто навіть , якщо авто припаркована перед входом в укриття і і її господар скомпрометував безпеку інших громадян, які не можуть потрапити до заблокованого укриття, то він, господар авто правий бо інакше саме його безпека була би скомпроментована, оскільки він не міг би під'їхати до укриття!
Бо Він пан на авто, а решта кріпаки!
Можна писати історію: ,"Початок феодальних відносин в Україні , ХХІ століття"
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22.05.2024 18:41
+3
Але, вы что там, совсем из ума выжили? Боря Филатов вместе с Корбаном, потратили десятки миллионов на эвакуаторы для своего бизнес-проекта "муниципальная (типа) парковочная служба" в Днепре. И шо теперь с эвакуаторами делать?
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22.05.2024 17:24
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Приїдуть тцкашники і конфіскують
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22.05.2024 17:10 Відповісти
Молодець, на вечерю ведмедчук млинця тобі вже зарезервував.
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22.05.2024 21:41 Відповісти
Але, вы что там, совсем из ума выжили? Боря Филатов вместе с Корбаном, потратили десятки миллионов на эвакуаторы для своего бизнес-проекта "муниципальная (типа) парковочная служба" в Днепре. И шо теперь с эвакуаторами делать?
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22.05.2024 17:24 Відповісти
Так корбановські увакують тальки тавріі та з іногродними номерами! А увакуваюти з номером 7777 - так своіх не чипаємо, вони правільні хлопці, не лохи!
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22.05.2024 19:18 Відповісти
Все для ментов. Чтобы если что спасли утопающих
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22.05.2024 17:28 Відповісти
Бухим в драбадан депутатам, що залишають авто на стоянках, набридло, що їхні тачки забирають.
А заплатити за паркування - жабище давить не по-дитячому.
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22.05.2024 18:00 Відповісти
А-а-а, зрозуміло.
Поліція знову хоче "господарство"!
Потім МРЕО потрібно буде повернути, за ними паспортну систему і т.д.
Був у Дніпрі (в системі МВС) "зальотний" з донецьких країв, такий собі полковник Мартинов з поганялом "Маргарин" (його улюбленим виразом був - від тебе як від маргарину, ні користі ні шкоди). Правда його ще називали "Дікалон" (це він так називав одеколон) але то вже інша історія.
Так ось він, якщо хотів покарати, наприклад дільничного казав "...дайте йому дільницю, де на території одна бібліотека".
Після того як функції розділили, а "борцунів з економікою - ГСБЕП" вивели в окрему бригаду крохоборів, в поліції стало сумно.
Начальник органу не може викликати начальника ГСБЕП чи ДАІ і дати команду "порішати питання". А патрульна поліція (колишня ППС - "пепси") багато не принесуть. Пиріжки і десять гривень, відібрані у вуличних торговців це не той масштаб.
І дійшли молитви "правоохоронців" до ВР...
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22.05.2024 18:01 Відповісти
"людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю" Джерело: https://biz.censor.net/n3490779

дякую. посміявся
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22.05.2024 18:03 Відповісти
тихо, то лишили для ТЦК, на новий рік.. а то щось мало у них повноважень ще
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22.05.2024 18:20 Відповісти
І ти на млинця до вечері заробляєш ?
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22.05.2024 21:43 Відповісти
Пздц. ))) а як же стаття 3 Конст Уа що до бусифікації ?!) то 1, і 2 то:
Тобто навіть , якщо авто припаркована перед входом в укриття і і її господар скомпрометував безпеку інших громадян, які не можуть потрапити до заблокованого укриття, то він, господар авто правий бо інакше саме його безпека була би скомпроментована, оскільки він не міг би під'їхати до укриття!
Бо Він пан на авто, а решта кріпаки!
Можна писати історію: ,"Початок феодальних відносин в Україні , ХХІ століття"
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22.05.2024 18:41 Відповісти
суди лінча потрібно вводити, поки що для авто
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22.05.2024 22:03 Відповісти
Осмелел после конца зелегитимного, хороший знак, берись за голову
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22.05.2024 18:48 Відповісти
"...виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом проводити евакуацію транспортних засобів..." Джерело: https://biz.censor.net/n3490779

У когось з депутатів еваекували машину? Чи гірше: не в депутата, а в представника ОВА, призначеного найвеличнішим? Бєспрєдєл!

"...евакуація автомобіля може загрожувати здоров'ю або навіть життю громадян..." Джерело: https://biz.censor.net/n3490779


А якщо це робитиме Поліція, то вже не загрожуватиме? Що за шиза?
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22.05.2024 19:23 Відповісти
у Києві по вул. Дмитрівська власники автівок ваапщє абарзєлі. Це мабуть вони проштовхали подібні зміни. Бо там хронічно їх пачками вивозили.
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22.05.2024 21:02 Відповісти
Ну да. Можновладцям тепер не можна машини кидати посеред дороги, щоб у ресторані пообідати. Метрів по 200 зі стоянки треба ходити. Ващє ахрєнєлі!
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22.05.2024 21:45 Відповісти
От курви брехливі... Тоді і мито відмініть!!!
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22.05.2024 22:00 Відповісти
може клоуни зроблять як в містах Європи - авто евакуйовують на найближче вільне місце паковки, так як один смисл возити авто порушників через все місто на штрафмайданчик - БАБЛО ФІЛАТОВСЬКЕ БАБЛО
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22.05.2024 23:12 Відповісти

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