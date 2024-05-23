Розробка застосунку "Резерв+" коштувала понад 3,4 мільйона, – Міноборони
Розробка застосунку "Резерв+" обійшлась у 3,4 млн грн (близько $86 тисяч). Для цього використовувалися кошти донорів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, передає Forbes Ukraine
За її словами, повна вартість застосунку склала 3 413 448 грн з ПДВ, а фінансування відбувалося коштом благодійного фонду.
"Застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціоналу виросте", – додалаЧорногоренко в інтерв’ю виданню.
Над застосунком працювали кілька команд, зокрема з Міноборони та МВС.
Як повідомлялося, 18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн.
Закон про мобілізацію
Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.
Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
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якщо припустити що розроблялось це командою з 10 людей то маємо якраз 3 місяці від початку розмов про цю систему.
Що можна встигнути невеликою командою за такий стислий термін ? ну хіба якийсь невеличкий проект без масштабування, без надто складної безпеки і звичайно без розподілення навантаження.
якщо МО хотіло похвалитися економією коштів - то вийшло це максимально недолуго.
А відповідно до LobbyX , мобілізованим, навіть ІТ-кам платять 20-30 тис.грн. Навіть при якихось донорських доплатах, там і близько не дотягувало б до 3000.
тоді вони б не писали про донорів, а похвалились би що все своїми силами.