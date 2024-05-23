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Новини
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Розробка застосунку "Резерв+" коштувала понад 3,4 мільйона, – Міноборони

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

Розробка застосунку "Резерв+" обійшлась у 3,4 млн грн (близько $86 тисяч). Для цього використовувалися кошти донорів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, передає Forbes Ukraine

За її словами, повна вартість застосунку склала 3 413 448 грн з ПДВ, а фінансування відбувалося коштом благодійного фонду.

"Застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціоналу виросте", – додалаЧорногоренко в інтерв’ю виданню.

Над застосунком працювали кілька команд, зокрема з Міноборони та МВС.

Як повідомлялося, 18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн.

Закон про мобілізацію

Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Автор: 

Міноборони (956) мобілізація (468)


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Топ коментарі
+6
86 тис. у.о. ділимо на середні 3000 у.о. зарплати по ринку, маємо 29 людино-місяців

якщо припустити що розроблялось це командою з 10 людей то маємо якраз 3 місяці від початку розмов про цю систему.

Що можна встигнути невеликою командою за такий стислий термін ? ну хіба якийсь невеличкий проект без масштабування, без надто складної безпеки і звичайно без розподілення навантаження.

якщо МО хотіло похвалитися економією коштів - то вийшло це максимально недолуго.
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23.05.2024 11:29
+3
Копійки. Айтишники підтвердять. Не можна так дешево ,якісно і швидко зробити додаток державного рівня.
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23.05.2024 12:23
+2
Так не розробка, а адаптація онлайн-щоденника у стилі "обработка напильником по профилю."
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23.05.2024 11:29
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86 тис. у.о. ділимо на середні 3000 у.о. зарплати по ринку, маємо 29 людино-місяців

якщо припустити що розроблялось це командою з 10 людей то маємо якраз 3 місяці від початку розмов про цю систему.

Що можна встигнути невеликою командою за такий стислий термін ? ну хіба якийсь невеличкий проект без масштабування, без надто складної безпеки і звичайно без розподілення навантаження.

якщо МО хотіло похвалитися економією коштів - то вийшло це максимально недолуго.
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23.05.2024 11:29 Відповісти
Загалом так і є, але тут питання чи 86 тисяч це вартість тільки додатку чи ще й бекенд частини. Бо якщо й бекенд то це взагалі дуже демократична ціна. Якщо тільки додаток, то як на мене можна було б зробити швидше але тим не менш ціна адекватна
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23.05.2024 11:37 Відповісти
Ще рано судити про вартість. "Застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціоналу виросте"
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23.05.2024 11:47 Відповісти
там і на додаток не так багато грошей виділено, хоча якщо він такий же убогий як Дія то ціна саме мобільної частини більш-менш адекватна
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23.05.2024 11:52 Відповісти
Сумніваюсь що можна тут застосовувати хоча б "середню" ставку у розмірі 3000 при оцінці часу. Бо скоріше за все робили мобілізовані люди, без жодних гарантій кваліфікації. Бо вже неодноразово зустрічав що дійсно кваліфіковані кадри місять багно, без жодної можливості перевестися туди, де з них було б більше користі.
А відповідно до LobbyX , мобілізованим, навіть ІТ-кам платять 20-30 тис.грн. Навіть при якихось донорських доплатах, там і близько не дотягувало б до 3000.
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23.05.2024 12:57 Відповісти
"Бо скоріше за все робили мобілізовані люди"

тоді вони б не писали про донорів, а похвалились би що все своїми силами.
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23.05.2024 13:12 Відповісти
ой, да хто тут рахувати вміє. То ж навіть якшо і рахувати, шо вони платили у середньому 2000, то 1FTE вийде копійчаний, але дорожче чим зарплата середньо статичного дописувача гнівних пролетарських коментарів. Так, ця програма не дороблена явно, і явно мало було часу на розробку. Тому пиляли з гівна і палок і купую дирок
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24.05.2024 12:12 Відповісти
Так не розробка, а адаптація онлайн-щоденника у стилі "обработка напильником по профилю."
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23.05.2024 11:29 Відповісти
Ось вам і "кваліфіковані" кадри в ЗЕ-владі.Хтось казав що "слуг" обрав "совок".Совок брав західні товари,косметично їх перероблював і видавав за своє.Так і ці "ІТ специ"взяли шкільну "мрію" і переробили на "резерв+".
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23.05.2024 11:57 Відповісти
Нові обличчя...
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23.05.2024 12:24 Відповісти
Копійки. Айтишники підтвердять. Не можна так дешево ,якісно і швидко зробити додаток державного рівня.
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23.05.2024 12:23 Відповісти
Цей додаток працює 5 днів ....як кажуть курчат по осені рахують
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23.05.2024 12:43 Відповісти
За 400 тисяч на колінах склепали щось глючне і убоге, а три ляма "освоїли" по кишенях.
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23.05.2024 12:57 Відповісти
потрібен закон, який буде регулювати діяльність цієї подєлки
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23.05.2024 13:21 Відповісти
цікаво, шо можна зібрати за 86 к командою у 10 чоловік))) шалаш з гівна і палок хіба
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24.05.2024 12:13 Відповісти

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