Бізнес закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.
Про це йдеться у заяві ЄБА.
Зазначається, що бізнес цінує щоденну роботу військових на фронті, але також просить владу допомогти зробити й економіку сильнішою – "зробивши мобілізацію більш прогнозованою".
"І в цьому ключі питання економічного бронювання виглядає як інструмент, який вартує того, щоб бути розглянутим. На думку бізнесу ЄБА, визначення безпосередньо самим бізнесом тих співробітників, які є критичними для продовження ефективної діяльності підприємства в умовах війни допоможе сповільнити велику хвилю проблеми кадрів, яка щомісяця все більше накриває бізнес, що працює в Україні. Більше того, допоможе бізнесу продовжити роботи в непростих воєнних реаліях", – наголошують у заяві.
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Як пояснили у ЄБА, кадрове питання та питання пошуку людей є головними проблемами, з якими стикаються підприємці по всій Україні. І однією з причин цього є мобілізація.
"Безумовно, додаються ще міграція та інші фактори. Проте, коли мають місце такі ситуації як мобілізація співробітника, який є критичним для бізнес-моделі підприємства, це не лише ускладнює роботу компанії (а, відповідно, сповільнює і ріст економіки), але і наближає таке підприємство до закриття", – констатує бізнес-асоціація.
Зазначається, що такими діями держава не дозволяє компанії працювати далі, бо оперативно замінити в цих умовах критичних для функціонування бізнесу фахівців практично неможливо.
Як повідомлялося, Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників ІТ-компаніям та операторам зв’язку
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Тоді не буде такого, що не вистачає трактористів чи там водіїв автобусів.
Більше всього що так буде, що компанія заявить, що їй треба для "НЕ ЗАКРИТИСЯ" 100 людей і на всіх броня, інакше закриття і кінець, офіційний лист владі, що ось ми оголошуємо банкрутство, людей розганяємо і військовим ви будете платити грошима з друкарського станка, який розжене інфляцію в космос.
Хто працював то знає, що якщо на фірмі відкрита вакансія, то вона значить треба, а не просто для прикола, приватній компанії не в прикол відкрити вакансії і щоб вони були пусті. Чи найняли людей и половина не критичні, а інша половина критичні?... якщо найняли, то всі критичні і всі роблять свою роботу.
Ті ж автобуси, половину забрати і половина автопарку буде простоювати ... А половина штату може не вийти навіть на окупність і кінець. Тупий приклад, але зрозумілий.
Я наймав людей, і людина наймалася на конкретну роботу, а не для прикола, і дуже часто на одну людину покладалися 2-3 обов'язки замість одного, бо нема можливості наймати декілька людей, особливо це критично для малих бізнесів.
Навіть в АТБ зараз одна людина - це продавець, викладальник товару, мерчендайзер і т.д. Для прикладу.
От у мене друг директор компанії. Він забронював людей, але сам має трьох дітей і, звісно ж, йому бронь не треба. Його зам - кандидат наук і він просто пішов в універ викладати на другу роботу. От уже дві броні не треба.
Типовий дубовий приклад міні бізнесу, ремонт ігрових компів і ноутів, штат 3 людини (один з них ФОП і власник, 2 наймані). Один інженер ремонтує відеокарти, інший інженер розуміється на архітектурі материнських плат, третій сидить на паяльній станції і паяє BGA і розуміється на прошивці хабів, різних чіпів і т.д.
Ви подивіться яка складна робота перепаяти ******** процесор чи відремонтувати відеокарту за 30 000 грн.
При тому, що кожен з них ще і приймальник заліза від клієнтів, прибиральниця паралельно і т.д. Ну хто працював, той знає.
Задача: хто з них не треба?
Да всі треба, бо ФОП наймає для своєї роботи стільки людей, скільки йому треба, щоб бізнес працював. І вибивання навіть однієї людини призводить до критичних наслідків для бізнесу, особливо коли робота складна і працівники треба зі специфічними.
Про те, що багато ФОП є і власниками і робітниками у своїй міні фірми, то думаю не новина.
AJAX Конотопський про це 100500 разів розповідав. Подивіться. Він наразі сам каже, що не можна забронювати частину, бо падає весь технологічний процес.
Це типу без почки жити можна, і без ока, і без легені, але є нюанс, організм вже не зможе жити повноцінно, це так на костилях і на медикаментах.
В держ службах там може бути, що є люди, які не потрібні, а в бізнесі вакансія відкривається тільки тоді, коли людина потрібна і її нема як замінити всередині.
Особливо це IT, де де, а там оптимізація на першому місці, і набирають ТІЛЬКИ ПОТРІБНИХ, а непотрібних там нема у більшості, непотрібних там швидко звільняють і шукають нових.
У нас же мільйонні з.п. і витрати на держ. апарат, мільйонні тендери дурнуваті на казна що і т.д.
Нема мобілізації повної, але йде кошмаріння бізнесу і людей.
Питання не в людях, питання в грошах. Депутати броня + їм повний спектр виплат навіть у війну, також НЕК Укр енерго, Газ і т.д. Там мільйони і мільярди грошей з бюджету. Можете загуглити.
За 2022-2023 роки парламентарі отримали 7 млрд грн доходу (депутати). То у нас війна, чи що?
Де крики у ВР, що придавіть трохи апетити, бо нам треба виграли, а потім бабло ... НЕМА ЦЬОГО, нема, і люди це бачать.
А можна трошки на час війни прибрати апетити і відправити гроші на ЗСУ, щоб швидше закінчити, а ні, то святе ... Дуже багато питань.
Бо хто боїться, що йому кінець, то віддасть останнє на свій захист. Верхівка нічого не боїться, бояться прості люди і віддають багато хто останнє, бо вони розуміють, що до них можуть прийти.
Вибачте, але як є.
бо хто має гроші - той не йде)
А найбідніші підуть захищати цих покидьків.
Тут йде боротьба хто буде отримувати кошти.
Хто буде визначати кого бронювати.
Ключові - це сміх. У приватного бізнесу всі потрібні, бо приватний бізнес просто так ПО ПРИКОЛУ людей не набирає, а набирає по потребі. IT тому прекрасний приклад.
Ви що не були в АТБ ніколи? Коли працює ОДНА каса, потім підходять покупці і велика черга, то з залу біжить жіночка ЗА КАСУ ще одну, яка викладала на полиці товар до цього, тобто і так люди роблять 3 роботи паралельно. Відкрийте очі в АТБ хоч раз, продавці з перевізників і розкладальників товару на полиці по залу біжать за касу. Це ОПТИМІЗАЦІЯ, і так скрізь по мережах, щоб менше тримати персоналу.
АТБ не наймає робітників з запасом, це витрати для бізнесу.
Ви певно в своєму світі десь живете.
Величезні заводи наприклад в Польщі потребують більше людей, бо там банально БІЛЬШЕ роботи, і якби вони могли скоротити і прибрати не потрібних, то вони ВІДРАЗУ це роблять.
Ви почули, нема в АТБ не потрібних людей, там все і так оптимізовано і через перенавантаження і не високу з.п. там і так недостача працівників, постійно оголошення. Попитайте людей в АТБ хоч раз, рідко в якому АТБ не потрібні працівники, вакансії на вході завжди.
Інколи ходиш і консультанта знайти не можна, щоб зробив накладну навіть без консультації, бо один лишився на 3 відділи. Це для прикладу.
Продавець не повинен шарити в сантехніці на рівні інженера, задача продавця знайти потрібний товар, але не розробити проект.
Чомусь у тих, хто робить ремонти, то не виникає питань з продавцями, бо вони приходять зі списком і знають по проекту які деталі треба для ремонту.
Чи коли вони замість змішувача з латуні дають фуфло з якогось сплаву.
Чи розетку пласмасову замість кераміки...
А коли шукав пвх-панелі на стіну, то по всьому Епіцентру мене ганяли. Один каже, що вони там, де шпалери, інший - що там, де самоклейка, третій - що ще десь.
Ну я був і не десяток разів, то все було нормально, є і таке що ви написали, але знову ж таки, знаючи рівень оплати і умови праці я на таке не звертаю уваги, і так добре що не розбіглися.
Бо як тільки людина знаходить щось краще, то вона одразу звідти тікає.
А ще відсутність тренінгів і т.д. дає про себе знати.
А що не розбираються, то вибачте, я ходив раз туди на співбесіду, з такою кількістю товарів в голові все тримати і ще знати все, то це треба бути не знаю ким. А ще постійно приходить щось нове і старе зникає і постійний потік інформації. Є люди які все пам'ятають, і чим відрізняється і де лежить і нюанси, але таких мало.
І видно, що ви не працювали в великих маркетах, де 100500 різного асортименту і це на одній людині. Дуже смішно.
Більшість працює на стільки, на скільки їм платять, от і вся історія.
Навіть в школі всі вчителі треба, чи може вчитель математики не треба, чи англійської? Напевно фізрук зможе викладати англійську і разом математику, це ж просто і дурні, що набирають стільки вчителів на різні предмети ))). А, ну ок, фізрука можна скоротити, якщо це не жінка.
Жесть ...
Працював також на заводі, запускають нову лінію і кожен виконую свою роботу, то як по вашому, взяти і через одного забрати, то і ліній не буде, бо так КОЖЕН чітко виконує свою роботу, один розтягує проводи, другий приєднує роз'єми, третій обмотує ізострічкою і це все швидко. Німецький завод, а вони НЕ ПОТРІБНИХ не ставлять, там все оптимізовано до мінімуму потрібних людей. Де можна ставити машину, то вони відразу людей знімають і ставлять робота KUKA чи типу того.
Ні - дульки, чинодрал ніколи нікому не віддасть своє право вирішувати долі людей, бо це його прокорм.