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Бізнес закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників

призов,мобілізація,тцк

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

Зазначається, що бізнес цінує щоденну роботу військових на фронті, але також просить владу допомогти зробити й економіку сильнішою – "зробивши мобілізацію більш прогнозованою".

"І в цьому ключі питання економічного бронювання виглядає як інструмент, який вартує того, щоб бути розглянутим. На думку бізнесу ЄБА, визначення безпосередньо самим бізнесом тих співробітників, які є критичними для продовження ефективної діяльності підприємства в умовах війни допоможе сповільнити велику хвилю проблеми кадрів, яка щомісяця все більше накриває бізнес, що працює в Україні. Більше того, допоможе бізнесу продовжити роботи в непростих воєнних реаліях", – наголошують у заяві.

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Як пояснили у ЄБА, кадрове питання та питання пошуку людей є головними проблемами, з якими стикаються підприємці по всій Україні. І однією з причин цього є мобілізація.

"Безумовно, додаються ще міграція та інші фактори. Проте, коли мають місце такі ситуації як мобілізація співробітника, який є критичним для бізнес-моделі підприємства, це не лише ускладнює роботу компанії (а, відповідно, сповільнює і ріст економіки), але і наближає таке підприємство до закриття", – констатує бізнес-асоціація.

Зазначається, що такими діями держава не дозволяє компанії працювати далі, бо оперативно замінити в цих умовах критичних для функціонування бізнесу фахівців практично неможливо.

Як повідомлялося, Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників ІТ-компаніям та операторам зв’язку

Автор: 

бізнес (1167) Європейська бізнес асоціація (170) мобілізація (468)


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Топ коментарі
+4
В принципі, логічно - компанії дається квота на бронювання і хай сама вирішує, хто потрапить у ту квоту...
Тоді не буде такого, що не вистачає трактористів чи там водіїв автобусів.
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23.05.2024 11:40
+2
Робітничо-селянська армія України!
бо хто має гроші - той не йде)
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23.05.2024 11:43
+2
Це і буде як раз поділ на тих хто не піде за гроші на фронт, і тих хто піде бо немає грошей. Так звана "еліта" знов уникне війни.
А найбідніші підуть захищати цих покидьків.
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23.05.2024 11:46
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В принципі, логічно - компанії дається квота на бронювання і хай сама вирішує, хто потрапить у ту квоту...
Тоді не буде такого, що не вистачає трактористів чи там водіїв автобусів.
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23.05.2024 11:40 Відповісти
Тобто якщо у вас є фонд вакансій 100 людей, то типу 50% можна забрати, вони не критичні? А навіщо тоді компанія формує потрібний робочий колектив і потрібну кількість людей для певного технологічного процесу, щоб виконати потрібний план? Тобто електрик не треба чи сантехнік, чи водій, крановщик, вантажник, людина на лінії збиральній, але ТРЕБА зам директора, який один все це замінить і зробить ?... )))

Більше всього що так буде, що компанія заявить, що їй треба для "НЕ ЗАКРИТИСЯ" 100 людей і на всіх броня, інакше закриття і кінець, офіційний лист владі, що ось ми оголошуємо банкрутство, людей розганяємо і військовим ви будете платити грошима з друкарського станка, який розжене інфляцію в космос.

Хто працював то знає, що якщо на фірмі відкрита вакансія, то вона значить треба, а не просто для прикола, приватній компанії не в прикол відкрити вакансії і щоб вони були пусті. Чи найняли людей и половина не критичні, а інша половина критичні?... якщо найняли, то всі критичні і всі роблять свою роботу.

Ті ж автобуси, половину забрати і половина автопарку буде простоювати ... А половина штату може не вийти навіть на окупність і кінець. Тупий приклад, але зрозумілий.

Я наймав людей, і людина наймалася на конкретну роботу, а не для прикола, і дуже часто на одну людину покладалися 2-3 обов'язки замість одного, бо нема можливості наймати декілька людей, особливо це критично для малих бізнесів.

Навіть в АТБ зараз одна людина - це продавець, викладальник товару, мерчендайзер і т.д. Для прикладу.
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23.05.2024 12:11 Відповісти
Да им вообще пофиг, на наши процеси.....
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23.05.2024 12:23 Відповісти
Ну дивіться, 50% військовозобов'язаних можна забронювати, але серед інших 50% є, наприклад, студенти чи аспіранти, ті, хто паралельно десь в інституті викладає, багатодітні, непридатні, опікуни батьків-інвалідів і тд.

От у мене друг директор компанії. Він забронював людей, але сам має трьох дітей і, звісно ж, йому бронь не треба. Його зам - кандидат наук і він просто пішов в універ викладати на другу роботу. От уже дві броні не треба.
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23.05.2024 12:39 Відповісти
Ви взяли дуже специфічний приклад і які аспіранти у бізнесу чи студенти? Далеко не у всіх так, далеко.

Типовий дубовий приклад міні бізнесу, ремонт ігрових компів і ноутів, штат 3 людини (один з них ФОП і власник, 2 наймані). Один інженер ремонтує відеокарти, інший інженер розуміється на архітектурі материнських плат, третій сидить на паяльній станції і паяє BGA і розуміється на прошивці хабів, різних чіпів і т.д.

Ви подивіться яка складна робота перепаяти ******** процесор чи відремонтувати відеокарту за 30 000 грн.

При тому, що кожен з них ще і приймальник заліза від клієнтів, прибиральниця паралельно і т.д. Ну хто працював, той знає.

Задача: хто з них не треба?

Да всі треба, бо ФОП наймає для своєї роботи стільки людей, скільки йому треба, щоб бізнес працював. І вибивання навіть однієї людини призводить до критичних наслідків для бізнесу, особливо коли робота складна і працівники треба зі специфічними.

Про те, що багато ФОП є і власниками і робітниками у своїй міні фірми, то думаю не новина.
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23.05.2024 12:53 Відповісти
Ніколи бізнес приватний не буде наймати тих, хто йому не треба, бо це гроші. І бізнес наймає тільки потрібних, щоб було максимально прибутку і мінімум сторонніх витрат. Дивно, що ви цього не знаєте. В більшості стараються найняти оду людина і закрити декілька вакансій одним.

AJAX Конотопський про це 100500 разів розповідав. Подивіться. Він наразі сам каже, що не можна забронювати частину, бо падає весь технологічний процес.

Це типу без почки жити можна, і без ока, і без легені, але є нюанс, організм вже не зможе жити повноцінно, це так на костилях і на медикаментах.

В держ службах там може бути, що є люди, які не потрібні, а в бізнесі вакансія відкривається тільки тоді, коли людина потрібна і її нема як замінити всередині.

Особливо це IT, де де, а там оптимізація на першому місці, і набирають ТІЛЬКИ ПОТРІБНИХ, а непотрібних там нема у більшості, непотрібних там швидко звільняють і шукають нових.
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23.05.2024 13:01 Відповісти
Ви не туди копаєте насправді, є типовий приклад з історії Великої Британії часів 2-х Світової. Коли Британія перевела свою економіку в стан війни, всі держ підприємства перейшли на бездохідність, а всі доходи йшли на війну, підприємства також не чіпали, але всі доходи від них максимально на війну, з.п державних опаратів ВСІХ на мінімум і гроші на війну, так само і приватний бізнес. Всі пахали на армію і війну, ЩОБ ВИГРАТИ, бо гітлер на порозі стояв.

У нас же мільйонні з.п. і витрати на держ. апарат, мільйонні тендери дурнуваті на казна що і т.д.

Нема мобілізації повної, але йде кошмаріння бізнесу і людей.

Питання не в людях, питання в грошах. Депутати броня + їм повний спектр виплат навіть у війну, також НЕК Укр енерго, Газ і т.д. Там мільйони і мільярди грошей з бюджету. Можете загуглити.

За 2022-2023 роки парламентарі отримали 7 млрд грн доходу (депутати). То у нас війна, чи що?

Де крики у ВР, що придавіть трохи апетити, бо нам треба виграли, а потім бабло ... НЕМА ЦЬОГО, нема, і люди це бачать.

А можна трошки на час війни прибрати апетити і відправити гроші на ЗСУ, щоб швидше закінчити, а ні, то святе ... Дуже багато питань.

Бо хто боїться, що йому кінець, то віддасть останнє на свій захист. Верхівка нічого не боїться, бояться прості люди і віддають багато хто останнє, бо вони розуміють, що до них можуть прийти.

Вибачте, але як є.
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23.05.2024 13:21 Відповісти
Робітничо-селянська армія України!
бо хто має гроші - той не йде)
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23.05.2024 11:43 Відповісти
А хто не має гроші, той най вийме срепа і молота з дупи і почне працювати, шоп у нього були гроші
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23.05.2024 16:51 Відповісти
Це і буде як раз поділ на тих хто не піде за гроші на фронт, і тих хто піде бо немає грошей. Так звана "еліта" знов уникне війни.
А найбідніші підуть захищати цих покидьків.
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23.05.2024 11:46 Відповісти
Чому? Якщо директор компанії толковий, то він забронює і тих працівників, на яких компанія тримається...
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23.05.2024 11:50 Відповісти
Так так...Як толковий директор запропонує аукціон на вільні місця для бронювання. Я можу вас запевнити шо ви його не виграєте.
Тут йде боротьба хто буде отримувати кошти.
Хто буде визначати кого бронювати.
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23.05.2024 11:53 Відповісти
Якщо директор=власник компанії, то він також думатиме, як не обанкротити свій бізнес... Так, він зробить собі бронь, але і кільком ключовим співробітникам також!
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23.05.2024 12:06 Відповісти
Найціннішими для компаній виявляться родичі власників компанії, які з якихось причин ще не виїхали з країни. Далі за цінністю ідуть родичі керівництва компанії. "Кілька ключових співробітників" також мають шанс, бо треба ж комусь і працювати.
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23.05.2024 13:12 Відповісти
Ви вели хоч раз бізнес. І що значить ключову, ну прибиральниці не ключові наприклад, ще охоронців можна розігнати. А інженерів ЧПУ наприклад ключові вони чи ні. Один все зробити не зможе.

Ключові - це сміх. У приватного бізнесу всі потрібні, бо приватний бізнес просто так ПО ПРИКОЛУ людей не набирає, а набирає по потребі. IT тому прекрасний приклад.
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23.05.2024 13:30 Відповісти
Усе залежить від розміру бізнесу... Одна справа, коли працює 5 лідей і зовсім інша - коли сотні... Умовно, АТБ може скоротити кількість касирів, а от маленький магазинчик - ні...
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23.05.2024 13:34 Відповісти
Якщо у вас показник АТБ, де більшість і так вже жінки працюють, навіть вантажниками і охоронцями, то це прикольно. АТБ також ніколи не наймає людей, якщо вони НЕ ТРЕБА. Штат чітко формований на виконання певного об'єму роботи.

Ви що не були в АТБ ніколи? Коли працює ОДНА каса, потім підходять покупці і велика черга, то з залу біжить жіночка ЗА КАСУ ще одну, яка викладала на полиці товар до цього, тобто і так люди роблять 3 роботи паралельно. Відкрийте очі в АТБ хоч раз, продавці з перевізників і розкладальників товару на полиці по залу біжать за касу. Це ОПТИМІЗАЦІЯ, і так скрізь по мережах, щоб менше тримати персоналу.

АТБ не наймає робітників з запасом, це витрати для бізнесу.

Ви певно в своєму світі десь живете.
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23.05.2024 14:34 Відповісти
Ахаха, тобто більший може скоротити? Ви явно далекі до бізнесу. Беликому бізнесу треба більше людей, бо там банально більше роботи, на те він і великий бізнес. Тобто що Новус більший за АТБ, то в ньому може працювати менше людей? вам не смішно. Якщо почнуть скорочувати, то такі площі менше людей не зможе опрацювати.

Величезні заводи наприклад в Польщі потребують більше людей, бо там банально БІЛЬШЕ роботи, і якби вони могли скоротити і прибрати не потрібних, то вони ВІДРАЗУ це роблять.

Ви почули, нема в АТБ не потрібних людей, там все і так оптимізовано і через перенавантаження і не високу з.п. там і так недостача працівників, постійно оголошення. Попитайте людей в АТБ хоч раз, рідко в якому АТБ не потрібні працівники, вакансії на вході завжди.
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23.05.2024 14:39 Відповісти
Вибачте, але потім розумні приходять в будівельний магаз наприклад і кричать, що людина не шарить в плитці, або в ламінаті, або не шарять в сантехніці, або нема на місці, погана компанія і т.д. А що на величезні 2 відділи лишилося 2 людини і то студенти, то це нікого не колише. Потім відгуки - консультанти тупі і не шарять, бо нормальних і повноцінний штат скоротили і лишилися що лишилися, да і через перевантаження і ті скоро втечуть.

Інколи ходиш і консультанта знайти не можна, щоб зробив накладну навіть без консультації, бо один лишився на 3 відділи. Це для прикладу.
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23.05.2024 15:05 Відповісти
От знаєте, в Епіцентрі я сам відганяв тих консультантів і 5, і 10 років тому, бо вони і тоді ні в чому не розбиралися. Я, простий історик за фахом, у сантехніці шарю не гірше за них...
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23.05.2024 19:26 Відповісти
Правильно, вони повинні допомогти знайти вам потрібне, а не зробити вам ремонт чи проект. Багато приходять і ставлять продавдцю технічне завдання по ремонту, а продавець ТИПУ повинен накреслити їм все і надати обладнання, що просто смішно. По правильному людина якщо не шарить, то замовляє інженера, той робить проект і пише що треба у відповідності з проектом, і далі людина зі списком їде в магаз і купує потрібне. Але ж у нас багато хитрі і думають, що продавець - це і інженер ))). Приходять, що мені треба протягнути воду звідси і сюди і продавець повинет все продумати і дати все що треба ))) що просто угар і дикий сміх викликає. Тобто нашару розроби проект і дай по проекту потрібні деталі. Але найняти інженера ДОРОГО, от люди і біжать економити і думають, що продавець повинен зробити проект, а потім ще і матюкають, що продавець не знає.

Продавець не повинен шарити в сантехніці на рівні інженера, задача продавця знайти потрібний товар, але не розробити проект.

Чомусь у тих, хто робить ремонти, то не виникає питань з продавцями, бо вони приходять зі списком і знають по проекту які деталі треба для ремонту.
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24.05.2024 10:48 Відповісти
Так я і просив знайти потрібне мені, я від них не вимагав чогось надскладного. Коли я прошу показати мені, де в них лежать мідні підводки, а вони показують звичайні армовані, то як це назвати?
Чи коли вони замість змішувача з латуні дають фуфло з якогось сплаву.
Чи розетку пласмасову замість кераміки...
А коли шукав пвх-панелі на стіну, то по всьому Епіцентру мене ганяли. Один каже, що вони там, де шпалери, інший - що там, де самоклейка, третій - що ще десь.
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24.05.2024 11:51 Відповісти
Тут не спорю, це є, але дивлячись на рівні з.п. нічого дивного. Спеціаліст, який буде знати нюанси за такі гроші працювати не піде, то ото що ви і написали. Одне тільки відстояти 12 годин НА НОГАХ за ті гроші вже нормально. Дуже знаючі інженери ніколи туди працювати не підуть, тому і так, за 2 роки стояння варикоз 100%, тому там текучка, навіть якби хотів працювати роками.

Ну я був і не десяток разів, то все було нормально, є і таке що ви написали, але знову ж таки, знаючи рівень оплати і умови праці я на таке не звертаю уваги, і так добре що не розбіглися.

Бо як тільки людина знаходить щось краще, то вона одразу звідти тікає.

А ще відсутність тренінгів і т.д. дає про себе знати.
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24.05.2024 12:09 Відповісти
Я також робив ремонт і у електриці чи сантехніці шарю на порядки більше від продавців, ну і що з того? Продавець не інженер. І давно вже епоха інтернету, дивитеся потрібне, приходите і вказуєте що треба конкретно.

А що не розбираються, то вибачте, я ходив раз туди на співбесіду, з такою кількістю товарів в голові все тримати і ще знати все, то це треба бути не знаю ким. А ще постійно приходить щось нове і старе зникає і постійний потік інформації. Є люди які все пам'ятають, і чим відрізняється і де лежить і нюанси, але таких мало.

І видно, що ви не працювали в великих маркетах, де 100500 різного асортименту і це на одній людині. Дуже смішно.

Більшість працює на стільки, на скільки їм платять, от і вся історія.
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24.05.2024 12:14 Відповісти
Да з ким ти спориш)) то розлючений любмпен, який нічого в житті не зробив, шоп шось досягнути
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23.05.2024 16:54 Відповісти
Люмпени - це ті, що пишуть "шоп" і "шось"! Грамотєй великий знайшовся!
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24.05.2024 11:42 Відповісти
Да просто цікаво читати, що людина думає, що наприклад НоваПошта набирає людей по приколу з запасом, хай будуть. Приватна компанія набирає запас людей, бо в неї валом лишніх грошей на зарплати походу ))). Взагалі дивно, ну або людина ніколи в житті не працювала і думає, що у компаній валом грошей і вони набирають людей скільки хочуть і є запас.

Навіть в школі всі вчителі треба, чи може вчитель математики не треба, чи англійської? Напевно фізрук зможе викладати англійську і разом математику, це ж просто і дурні, що набирають стільки вчителів на різні предмети ))). А, ну ок, фізрука можна скоротити, якщо це не жінка.

Жесть ...
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24.05.2024 15:11 Відповісти
Наприклад понесете в ремонт електроніку колись, то запитаєте че є них не потрібні співробітники, особливо де сидить 3-4 людини і кожен займається своїм профілем роботи.

Працював також на заводі, запускають нову лінію і кожен виконую свою роботу, то як по вашому, взяти і через одного забрати, то і ліній не буде, бо так КОЖЕН чітко виконує свою роботу, один розтягує проводи, другий приєднує роз'єми, третій обмотує ізострічкою і це все швидко. Німецький завод, а вони НЕ ПОТРІБНИХ не ставлять, там все оптимізовано до мінімуму потрібних людей. Де можна ставити машину, то вони відразу людей знімають і ставлять робота KUKA чи типу того.
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23.05.2024 13:36 Відповісти
тобто, якшо я замість нити, шо "все навлого хня і несправедливість" і бухати дешевий шмурдяк, включив голову і почав заробляти, то я "еліта"? ******* 17-м роком)))) у вас немає татухи Лєніна на сраці часом?
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23.05.2024 16:52 Відповісти
Не пий дешевий шмурдяк. А то так і татуху на сраці хтось зробить. І це буде не Ленін.
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23.05.2024 20:39 Відповісти
Ще чого? А хабарі тоді як тягнути?
Ні - дульки, чинодрал ніколи нікому не віддасть своє право вирішувати долі людей, бо це його прокорм.
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23.05.2024 11:53 Відповісти
Zіоністи із секти хабад зробили рабами цілу націю,терпіть терпіли одвічні
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23.05.2024 11:56 Відповісти
Авжеш, дуже цінний совіт.З нинішньою корупцією в країні, те що нам якраз потрібно ,в розпал війни. І бізнес підійдуть, не потрібно буде навіть зарплату платить.😂
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23.05.2024 12:13 Відповісти
Бо врятоване життя, найцінніша оплата. Ще й будуть должними прості робітники.
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23.05.2024 12:18 Відповісти
Як тільки піде до війська критичний відсоток сантехніків, водіїв, механіків, токарів, слюсарів, інженерів та ін Всі айтішники, держслужбовці, доставщики та ін потонуть у лайні на своїх зламаних майбахах і не будуть мати ні води ні світла ані тепла в оселях Так Переможемо?
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23.05.2024 12:30 Відповісти
У тебя муж сантехник-алкоголик и тебя бросил айтишник? Бывает. Что же ты в интернетах тогда делаешь, выкинь свой телефон и компьютер для начала. И не лезь в интернет.
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23.05.2024 13:57 Відповісти
Та ні, в неї ПМС, і взагалі ніхто не грає. Для жінки це біда
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23.05.2024 16:50 Відповісти
та срати вони хотіли на вас і ваш бізнес, допоки ви нормально Єрмаку не занесете. Вот і все
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23.05.2024 16:48 Відповісти

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