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Новини
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Обмеження споживання електроенергії діятимуть по всій країні до кінця доби, – "Укренерго"

електроенергія,електрика,світло,леп

Обмеження споживання електроенергії діють в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні заходи обмеження споживання діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диспетчерський центр "Укренерго" довів до кожного обленерго обсяг визначеного для регіону ліміту споживання. При його перевищенні діятимуть графіки погодинних відключень.

Як пояснили в компанії, до відповідних заходів призвели значні пошкодження української енергоінфраструктури після 5 масованих російських атак. Досі тривають відновлювальні роботи і планові ремонти.

При цьому щільна хмарність в більшості регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години.

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Щоб запобігти новим обстрілам, треба провести масовану атаку дронами по всіх автротрансформаторам на 500 і 750 кв, на території Росії і знищити всі, які тільки можна. Цих трансформаторів то мало. Тому дронів на це багато непотрібно. І в них ППО біли цих трансформаторів точно немає, як і біля нафтопереробних заводів.
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23.05.2024 12:08 Відповісти
наче ж, сонеце світить? щи я щось не так зрозумів з нещодавніх повідомлень наших енергокерманичів?
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23.05.2024 12:16 Відповісти
Цікаво ... взимку не було масових відключень та й електрогенерація цілою була і майже 1,5 року якось не дуже не цікавила ОРДУ після її обстрілів восени 2022 року і тут почалося.

Але , нагадаю , коли це почалося - саме після каламутного ЗЕперфоманса в Білгородскій області , який ЦЕЙ та ЦІ влаштували перед "виборами" Путла на черговий термін . Я ще тоді з підозрою поставився до цього ЗЕперфомансу з "хорошими рюзьги" за тиждень по виборів Путла ( 17 березня ) ?

України від цього ЗЕперфоманса тільки мінуси - величезні руйнування електрогенерації ( які й досі продовжуються ) та ескалація на фронтах за величезної нестачі *********** для відповіді ординцям, а у Путла та Орди тільки плюси - явка на "виборах" Путла піднялась , він отримав свої 87% , Путло-отара сгуртовалась навколо царя , у Путла посилилась істерія - заварнякав про створення якоїсь "санітарної зони " та почав масовано бити ракетами по українськой електрогенерації ( чого раніше не було , раніше як правило били по трансформаторам ) як помста за набіги "хороших рюзьги" на ординскі землі .

Дуже каламутна історія з цими "хорошими рюзьги" .... За тиждень до виборів Путла вони раптом винурнули по чиїмусь наказу , зробили свою справу по ескалації війни , а після виборів Путла як по команді десь кудись зникли. Та й зараз ці "хороші рюзьгі" чомусь не заходять на територію Орди , щоб Орда займалася їми на своїй території, а не наступом на Харківську область. Щось тут не те.

Здається мені , що ця ЗЕбригада спеціально робить так , що б Путло постійно билося в істериці и продовжувало цю війну , а одночасно продовжувало володорювання в Україні ЦЬОГО та ЦИХ, тим паче що згідно Конституції України ЦЕЙ з 21 травня вже не є легітимним Президентом , а є виконуючим обов'язки Президента.

ЗЕвлада знає , як продовжувати цю війну до нескінченності , тримаючи Путла в істеричному стані.

А Україна ? Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.

Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому плювався в Папередника за те життя і ту війну!

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.
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23.05.2024 12:40 Відповісти
о, тучу вижу,
пздц электричеству
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23.05.2024 13:03 Відповісти
Якщо влітку сраноенергетикам недостатньо сонця, то що буде взимку?
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23.05.2024 13:25 Відповісти
Електрика з АЕС іде на експорт в Угорщину та Словачину а електрика СЕС для споживачів в Україні. Ахметов викуповує в АЕС по ціні 1 коп кіловат а на експорті бере в євро і в офшори.А хто ще з ним в долі цієї схеми здогадайтесь ? А ТЕЦ Ахметова зруйновані ще в 2023 році за які він взяв міліардні компенсації на відбудову але нічого не робив провівши таємні переговори з кацапами щоб ті замели сліди повторними ракетними ударами по ТЕЦ.Ахметов тепер має маржу на СЕС і експорті енергії АЕС. Як кажуть-ловкость рук и никакого мошейничества.Терпіть терпіли бо вам так треба !
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23.05.2024 13:33 Відповісти
Никакого дефицита электроэнергии нет! Украина продает электроэнергию. И выкупает в необходимом количестве, если требуется. Отключения проводятся по указанию сверху, Укрэнерго приказывает отключать, хотя необходимости нет!
Зачем это делают, сами догадайтесь.
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23.05.2024 13:41 Відповісти
А вот как у нас "зарабатывают на электроэнергии": ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html

Теперь будет продавать по 10 тыс., а покупать за копейку. И еще цены собрались поднимать.
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23.05.2024 13:43 Відповісти

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