Обмеження споживання електроенергії діятимуть по всій країні до кінця доби, – "Укренерго"
Обмеження споживання електроенергії діють в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сьогодні заходи обмеження споживання діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що диспетчерський центр "Укренерго" довів до кожного обленерго обсяг визначеного для регіону ліміту споживання. При його перевищенні діятимуть графіки погодинних відключень.
Як пояснили в компанії, до відповідних заходів призвели значні пошкодження української енергоінфраструктури після 5 масованих російських атак. Досі тривають відновлювальні роботи і планові ремонти.
При цьому щільна хмарність в більшості регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години.
Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але , нагадаю , коли це почалося - саме після каламутного ЗЕперфоманса в Білгородскій області , який ЦЕЙ та ЦІ влаштували перед "виборами" Путла на черговий термін . Я ще тоді з підозрою поставився до цього ЗЕперфомансу з "хорошими рюзьги" за тиждень по виборів Путла ( 17 березня ) ?
України від цього ЗЕперфоманса тільки мінуси - величезні руйнування електрогенерації ( які й досі продовжуються ) та ескалація на фронтах за величезної нестачі *********** для відповіді ординцям, а у Путла та Орди тільки плюси - явка на "виборах" Путла піднялась , він отримав свої 87% , Путло-отара сгуртовалась навколо царя , у Путла посилилась істерія - заварнякав про створення якоїсь "санітарної зони " та почав масовано бити ракетами по українськой електрогенерації ( чого раніше не було , раніше як правило били по трансформаторам ) як помста за набіги "хороших рюзьги" на ординскі землі .
Дуже каламутна історія з цими "хорошими рюзьги" .... За тиждень до виборів Путла вони раптом винурнули по чиїмусь наказу , зробили свою справу по ескалації війни , а після виборів Путла як по команді десь кудись зникли. Та й зараз ці "хороші рюзьгі" чомусь не заходять на територію Орди , щоб Орда займалася їми на своїй території, а не наступом на Харківську область. Щось тут не те.
Здається мені , що ця ЗЕбригада спеціально робить так , що б Путло постійно билося в істериці и продовжувало цю війну , а одночасно продовжувало володорювання в Україні ЦЬОГО та ЦИХ, тим паче що згідно Конституції України ЦЕЙ з 21 травня вже не є легітимним Президентом , а є виконуючим обов'язки Президента.
ЗЕвлада знає , як продовжувати цю війну до нескінченності , тримаючи Путла в істеричному стані.
А Україна ? Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.
Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому плювався в Папередника за те життя і ту війну!
Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.
пздц электричеству
Зачем это делают, сами догадайтесь.
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
Теперь будет продавать по 10 тыс., а покупать за копейку. И еще цены собрались поднимать.