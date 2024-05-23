Обмеження споживання електроенергії діятимуть по всій країні до кінця доби, – "Укренерго"

Обмеження споживання електроенергії діють в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні заходи обмеження споживання діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диспетчерський центр "Укренерго" довів до кожного обленерго обсяг визначеного для регіону ліміту споживання. При його перевищенні діятимуть графіки погодинних відключень.

Як пояснили в компанії, до відповідних заходів призвели значні пошкодження української енергоінфраструктури після 5 масованих російських атак. Досі тривають відновлювальні роботи і планові ремонти.

При цьому щільна хмарність в більшості регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години.

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.