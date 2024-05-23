Найбільший виробник спирту опинився на межі банкрутства

Найбільший виробник спирту та державний монополіст ДП "Укрспирт" з квітня 2023 року припинило виробничу діяльність та має багатомільйонну прострочену заборгованість перед державним бюджетом та кредиторами.

Про це повідомляє Держаудитслужба за результатами фінансового аудиту діяльності підприємства.

Зокрема, аудитори виявлених недоліків та порушень під час використання майна і коштів підприємств "Укрспирту" на понад 330 млн гривень.

Зазначається, що ще у 2020 році розпочалася демонополізація і реформування спиртової галузі. Очікувалося, що внаслідок цього бюджет отримає 5 млрд грн.

Приватизація спиртзаводів мала бути завершена ще у 2021 році. Натомість станом на квітень 2024 року залишаються неприватизованими 8 підприємств "Укрспирту". Через це компанія не отримала 95,7 млн грн запланованих надходжень від приватизації.

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Крім того, підприємство понесло понад 70 млн грн додаткових витрат на утримання непрацюючих підприємств і втрати активів на 5,2 млн гривень.

"Це стало причиною непогашення ДП "Укрспирт" до кінця 2023 року простроченої заборгованості перед державним бюджетом та іншими кредиторами", – наголошується у звіті аудиторів.

Також унаслідок неефективних управлінських рішень екскерівництва "Укрспирту" щодо несвоєчасного виконання рішення Антимонопольного комітету підприємство зазнало витрат на сплату нарахованої пені на суму 33 млн грн.

Окремо аудитори наголошують, що невиконання ДП "Укрспирт" своїх зобов’язань перед бюджетом та контрагентами (через нестачу обігових коштів) призведе до додаткових витрат через сплату штрафних санкцій у розмірі 29,3 млн грн та у разі винесення судами рішень на користь позивачів за іншими справами, – на суму 8,4 млн грн.

Як повідомлялося, у травні 2023 року НАБУ виявило схему закупівлі палива для "Укрспирту" за завищеними на 55 мільйонів цінами