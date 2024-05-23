Три країни ЄС виступають проти санкцій щодо "тіньового флоту" Росії, – FT

Усередині Євросоюзу залишаються розбіжності щодо обмежень, спрямованих проти так званого "тіньового флоту" РФ, що складається з напівлегальних нафтових танкерів.

Про це пише Financial Times, передає Європейська правда.

Напередодні посли країн-членів ЄС обговорили проєкт нового пакета антиросійських санкцій, які також включають заборону на реекспорт російського скрапленого природного газу. Це вперше, коли ЄС офіційно націлився на російські газові продукти – що, за словами одного з учасників зустрічі, було названо "кроком вперед".

За словами співрозмовників видання, є розбіжності щодо масштабу заходів, але немає ідеологічного протистояння або безкомпромісних червоних ліній.

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Найбільша проблемою є посилення санкцій проти танкерів, які Росія використовує для транспортування сирої нафти з неперевіреною страховкою і туманними структурами власності.

Такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти таких заходів, стверджуючи, що вони лише призведуть до того, що судноплавні оператори вдадуться до ще більш непрозорих кроків, щоб приховати свій флот. Зрештою, це збільшить ризик великої морської катастрофи та потенційно завдасть шкоди всій судноплавній галузі.

Персональні санкції проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців з окупованих територій та виробництва зброї, також включені до запропонованого пакету, поряд із заходами проти обходу, спрямованими на закриття лазівок в чинних санкціях.

Як првідомлялося, Європейський союз планує посилити обмеження проти Білорусі. Нові санкції спрямовані на "мінімізацію ризику обходу санкцій".