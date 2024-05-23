У Німеччині зменшилася кількість біженців з України

За минулий рік кількість людей, які шукають захисту в Німеччині, збільшилася, водночас українців серед них стало менше.

Про це свідчать дані Федерального статистичного управління, оприлюднені 23 травня, передає Укрінформ.

Як повідомляється, наприкінці 2023 року в Центральному реєстрі іноземців було загалом 3,17 млн осіб, які шукали захисту, що на 95 тис. (на 3%) більше порівняно з попереднім роком.

Серед шукачів захисту найбільше вихідців з України (977 тис.), водночас їхня кількість зменшилася на 3% порівняно з попереднім роком.

Також великі групи шукачів притулку із Сирії (712 тис. осіб, більше на 6%), Афганістану (323 тис., +13%), Іраку (200 тис., менше на 5%) і Туреччини (152 тис., +51%). Вони становили майже три чверті всіх, хто шукав захисту в Німеччині.

Серед українських шукачів захисту частка дівчат і жінок (62%) значно вища, ніж серед шукачів захисту із Сирії чи Афганістану (39%).

При цьому середній вік сирійських, афганських та іракських шукачів захисту становив 27 років, українців – 34 роки.

Станом на кінець минулого року близько 2,5 млн осіб мали статус захисту з гуманітарних причин, що на 12% більше, ніж роком раніше, "головним чином завдяки визнанню українських біженців війни". 87% із цих осіб мали статус тимчасового захисту.

Раніше стало відомо, що українцям дозволять залишатися в Німеччині навіть із недійсним паспортом.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець березня 2024 року мали 4,21 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець лютого таких було 4,23 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців скоротилася одразу в дев'яти країнах. Зокрема, в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) та Польщі (-1 680; -0,2%).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.