Кошти на будівництво укріплень виділені у повному обсязі, термін виконання робіт – таємниця, – Шмигаль

Кошти на зведення фортифікаційних споруд, заплановане Генеральним штабом та Міністерством оборони, виділені в повному обсязі.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Стосовно фортифікацій. У 2022, у 2023 та у 2024 роках виділялися гроші на будівництво відповідних фортифікацій. Загалом значно більше ніж 30 млрд виділили за це період. На всі фортифікації першої лінії, другої та третьої, які планував будувати Генштаб, який із Міністерством оборони України відповідає за будівництво фортифікацій у нашій державі в період воєнного часу, на всі ці проєкти кошти були виділені в повному обсязі", – запевнив голова уряду.

Водночас Шмигаль зауважив, що терміни та плани зведення таких споруд належать до інформації з обмеженим доступом, тому депутати зможуть отримати відповідь на це питання у закритому режимі.

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Як повідомлялося, від початку 2024 року Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд 38 мільярдів гривень.

Більшість коштів отримали обласні адміністрації, які проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.