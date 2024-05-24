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Новини
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Кошти на будівництво укріплень виділені у повному обсязі, термін виконання робіт – таємниця, – Шмигаль

шмигаль

Кошти на зведення фортифікаційних споруд, заплановане Генеральним штабом та Міністерством оборони, виділені в повному обсязі.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Стосовно фортифікацій. У 2022, у 2023 та у 2024 роках виділялися гроші на будівництво відповідних фортифікацій. Загалом значно більше ніж 30 млрд виділили за це період. На всі фортифікації першої лінії, другої та третьої, які планував будувати Генштаб, який із Міністерством оборони України відповідає за будівництво фортифікацій у нашій державі в період воєнного часу, на всі ці проєкти кошти були виділені в повному обсязі", – запевнив голова уряду.

Водночас Шмигаль зауважив, що терміни та плани зведення таких споруд належать до інформації з обмеженим доступом, тому депутати зможуть отримати відповідь на це питання у закритому режимі.

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Як повідомлялося, від початку 2024 року Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд 38 мільярдів гривень.

Більшість коштів отримали обласні адміністрації, які проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.

Автор: 

Кабмін (7745) Шмигаль Денис (1485) фортифікації (24)


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Топ коментарі
+7
Вдягнений як фронтовик. Міняють шкури як хамелеони. Вишиванка вже не модно. Вони вояки і їм треба маскуватися? От виродки!
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24.05.2024 15:27
+6
Терміни як і результат виконання - державна таємниця. Нагадує казку про голого короля

*******, якщо ви на публічних будівництвах доріг та іншого розкрадаєте дочиста, то що тоді тут?
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24.05.2024 15:30
+4
На дрони, здається, також хтось шось виділяв... Змогли купити невидимі дрони - побудують невидимі укріплення...
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24.05.2024 15:36
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шо опять
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24.05.2024 15:19 Відповісти
Вже не таємниця. Зробили ТСК і зараз опозиція здасть все і де, і як і сроки.
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24.05.2024 15:26 Відповісти
Що за опозиція?
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24.05.2024 16:02 Відповісти
Справжнісінька
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24.05.2024 16:20 Відповісти
Ви хоч розумієте, що означає опозиція?
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24.05.2024 19:42 Відповісти
Більше - хто, скільки, куди...
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24.05.2024 16:05 Відповісти
Вдягнений як фронтовик. Міняють шкури як хамелеони. Вишиванка вже не модно. Вони вояки і їм треба маскуватися? От виродки!
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24.05.2024 15:27 Відповісти
Терміни як і результат виконання - державна таємниця. Нагадує казку про голого короля

*******, якщо ви на публічних будівництвах доріг та іншого розкрадаєте дочиста, то що тоді тут?
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24.05.2024 15:30 Відповісти
Розкрадуть.
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24.05.2024 15:32 Відповісти
На дрони, здається, також хтось шось виділяв... Змогли купити невидимі дрони - побудують невидимі укріплення...
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24.05.2024 15:36 Відповісти
Значить будуть красти тихесенько.о.о.о.о.о.о.о...
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24.05.2024 15:45 Відповісти
Так ні хто його в цьому не попрікає.
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24.05.2024 16:01 Відповісти
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24.05.2024 16:07 Відповісти
Гешефт покрывается ОПой
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24.05.2024 16:29 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=JCdcz5vMGMI
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24.05.2024 16:30 Відповісти
Як тільки грошенята надійшли, так зразу таємниця...Красти треба у повній тиші!!!
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24.05.2024 16:44 Відповісти
Кошти виділені це нам зрозуміло , а тепер поясни нам де укріплення і де гроші . Як казав Остап Вишня людям не зрозуміло куди дівається дірка коли зїдаєш бублик.
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24.05.2024 17:02 Відповісти
Найкраще все засекретити а то прокляті журналісти всюди лізуть із своїми рослідуваннями

https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/

https://glavcom.ua/economics/finances/khto-nazhivsja-na-zvedenni-fortifikatsij-na-kharkivshchini-siloviki-nazvali-firmi-i-prizvishcha-1000918.html
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24.05.2024 17:03 Відповісти
В ОПі сказали, що і для Шмигаля з усім кабміном це теж таємниця.
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24.05.2024 17:42 Відповісти
норм.Гроші виділили.Бюджет освоїли.Куди.скільки і за що-не скажемо
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24.05.2024 22:03 Відповісти

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