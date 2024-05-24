Євросоюз затвердив оновлений Шенгенський кодекс

Рада Європейського Союзу ухвалила оновлений Шенгенський кодекс про кордони. Він регулює управління внутрішніми та зовнішніми кордонами, а також правила контролю осіб, які перетинають зовнішні кордони ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Згідно з оновленим кодексом, у разі виникнення масштабної надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я нові правила надають можливість – за рішенням Ради ЄС – запроваджувати узгоджені тимчасові обмеження на зовнішніх кордонах ЄС.

Зазначається, що під час пандемії коронавірусу ЄС міг лише видавати необов'язкові до виконання рекомендації щодо обмежень на поїздки для країн-членів.

Крім обмежень на поїздки, Рада також може запровадити тестування, карантин, самоізоляцію та інші заходи, пов'язані зі здоров'ям, для громадян країн, які не є членами ЄС, і які в'їжджають на територію блоку.

До того ж оновлений Шенгенський кодекс про кордони надасть державам-членам можливість обмежити кількість пунктів перетину кордону або скоротити години їх роботи, а також дозволить посилити заходи прикордонного нагляду.

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Переглянутий Шенгенський кодекс про кордони роз'яснює чинні рамки для повторного введення і продовження внутрішнього прикордонного контролю, який можливий у разі виникнення серйозної загрози державній політиці або внутрішній безпеці.

Внутрішній прикордонний контроль, про який було повідомлено комісію, держави-члени та Європейський парламент до його повторного запровадження, може залишатися чинним протягом максимум двох років.

У великих виняткових ситуаціях внутрішній прикордонний контроль може бути продовжений ще на 6 місяців, з можливістю продовження ще один раз загальною тривалістю до одного року.

Можливість використання альтернативних заходів, які зазвичай складаються з поліцейських перевірок та транскордонного співробітництва, має спонукати держави-члени суттєво обмежити повторне запровадження тимчасового прикордонного контролю. Ці заходи мають бути чітко відокремлені від систематичних перевірок осіб на зовнішніх кордонах.

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Крім того, нова процедура передачі дозволить державі-члену передавати громадян третіх країн, затриманих у прикордонній зоні, які незаконно перебувають на її території, державі-члену, з якої вони безпосередньо прибули.

Цей регламент набирає чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу. Він підлягає прямому застосуванню в країнах ЄС.