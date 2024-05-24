Євросоюз узимку зможе експортувати більше електроенергії в Україну, – Галущенко

Європейський Союз до початку зими збільшить пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду, передає LIGA.net.

За словами Галущенка, переговори щодо цього питання відбуваються на високому рівні.

"Я упевнений, що до зими це рішення буде ухвалене", – сказав Галущенко, однак додав, що не готовий говорити про конкретні величини.

Скільки електроенергії може імпортувати Україна

"Технічно сьогодні ми можемо приймати понад 2 ГВт. Навіть 2,4-2,5 ГВт електроенергії, враховуючи те, що минулого року ми побудували й запустили ще один інтерконектор з Європою – ЛЕП Жешув – Рівненська АЕС. Ми працюємо ще над двома проєктами інтерконекторів, але це не про цю зиму. Це проєкти, які потребують декількох років", – сказав міністр.

Раніше Галущенко повідомляв, що через російські масовані атаки Україна втратила понад 8 ГВт генерації електрики, що є великим обсягом для будь-якої енергосистеми.

Станом на середину квітня Галущенко оцінював втрачений обсяг генерації у 7 ГВт.

За його словами, влітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати, користуючись із відновлювальних джерел енергії, насамперед сонця, а от "зима буде викликом".

Пропускна спроможність міждержавних перетинів між Україною та Євросоюзом на імпорт з грудня 2023 року становить 1700 МВт.

Станом на травень цього року, після п'яти масованих російських ударів по енергетиці, Україна вийшла на фізичний максимум імпорту електроенергії.

Атаки Росії на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.