Росія допомагає Північній Кореї в розробці розвідувального супутника, – ЗМІ

Російські спеціалісти вирушили до Північної Кореї, щоб допомогти в розробці її розвідувального супутника, який вона планує вивести на орбіту вже незабаром.

Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, передає ЕП.

Кремль відправив своїх спеціалістів до КНДР на тлі того, як президент РФ Владімір Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у вересні торік і пообіцяв допомогти КНДР із її космічною програмою.

Відтоді Північна Корея провела численні випробування ракетних двигунів.

"Південна Корея, Сполучені Штати та інші країни засудили запуски космічних ракет КНДР, назвавши їх порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють будь-які запуски з використанням технології балістичних ракет", – пише агентство.

Відносини Росії та КНДР

Із березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.

До того стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств країни, ймовірно вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем щодо продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.

У березні 2024 року Росія та Північна Корея домовилися відновити авіасполучення для відправки російських туристів до КНДР.